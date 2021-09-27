Edan呂爵安紅到去美國　MV屏幕車應援引數百人圍觀震撼荷里活大道

人氣男團MIRROR不止在香港有眾多粉絲，原來鏡粉亦遍佈各地，繼早前陳卓賢（Ian）推出新歌《搞不懂》，獲粉絲「Hellosss」於英國Waterloo火車站落大型電視廣告，兼於倫敦巴士站為偶像宣傳新歌後，原來呂爵安（Edan）的粉絲「爵屎」們一點也不輸蝕！



Edan憑音樂才子加極有反差的搞笑形象喪吸粉絲。（IG@edanlui）

早前呂爵安（美加）後援會（Edan Lui North America Fan Club）為偶像亦籌備了應援活動。首架海外應援大型流動屏幕車在美國西岸時間9月25日（星期六）下午3至6時，在洛杉磯荷里活著名景點如星光大道、Dolby Theatre、TCL、Jimmy Kimmel，3小時無間斷播放Edan單曲《小諧星》及《E先生連環不幸事件》及MIRROR團歌《Ignited》MV！吸引過百名香港fans參與及吸引在場觀眾，場面震撼星光大道。當地市民及遊客停下來拍攝，爵屎們踴躍宣傳香港音樂。而Edan亦非常「識做」，好愛錫「爵屎」， 在早上六時左右登入IG Live，一齊響應活動及不斷留言，令粉絲們好感動！

Edan的粉絲多到去美國，認真威水！

此外，Edan Lui North America Fan Club更號召全球「爵屎」同步登上YouTube無間斷點擊爵安《E先生連環不幸事件》。如於10月31日或以前《E先生連環不幸事件》點擊率超過1,000萬，Fan Club承諾捐贈15,000美金（約港幣120,000）予美國及香港註冊慈善機構Silver Lining Missions，再轉贈山區及緬甸兒童，讓全球「爵屎」聽好歌之餘，可以齊齊做善事，非常有意義。

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