梁詠琪自爆屋企擁私人陶瓷室　作減壓之用：會入去放鬆自己

梁詠琪（Gigi）以及從時裝天橋跨進電影世界的王丹妮二人最近一同為護膚品牌代言，無論工作，抑或護膚扮靚，Gigi梁詠琪深信一切要靠自己做主動。像近日埋首為新專輯《Capítulo》宣傳，延續上一張唱片的「說書人」概念，今次翻唱了多首不同年代、依舊耳熟能詳的殿堂級情歌，繼續用音樂說故事之餘，更將其中三首歌串連成為音樂電影，Gigi 還在片中嘗試跳舞，給樂迷帶來視聽上的驚喜。工作、家庭兩忙，要保持身心平衡，Gigi選擇為自己安排「me time」放鬆減壓：「我會去做陶瓷。屋企有陶瓷室，一有時間就會入去放鬆自己，全情投入做好陶瓷作品。心態上，凡事亦儘量以輕鬆、感恩心情面對，不為閒事掛心。」

Gigi幾時都Keep住咁靚！

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至於王丹妮由專業模特兒一躍成為電影《梅艷芳》女主角，她深信人生總是充滿奇蹟：「如果說人生中出現過的奇蹟，第一次應該是模特兒世界比賽奪冠，而另一個更大的奇蹟，就是成為電影女主角。」

真係好大壓力呀！

Louise原本讀時裝設計，在學姐鼓勵下參加模特兒比賽，當選冠軍後代表香港參加亞太區總選，成功擊敗三十六個國家代表，奪得總冠軍。奇蹟，讓她成為國際時裝天橋上的寵兒，也令她踏進影壇。回想剛收到通知被選中參演《梅艷芳》，Louise 甚感壓力，獨個兒悄悄飛到泰國，在酒店哭了整整兩日兩夜。拍攝期間亦遇到不同的問題與考驗，稍後還要到內地為電影宣傳兩個月，要身體肌膚零負擔，Louise 有她的一套辦法。