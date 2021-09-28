近三年收視排行榜陳展鵬竟冇份　王浩信唔係毒藥有人擁三套成福星

最近收視報告出爐，兩套劇集《七公主》和《智能愛人》迎來最終收視，分別是21.02點（七天跨平台全劇平均收視23.5），和17.4點（七天跨平台全劇平均收視20.3），至於近今年收視排行榜中榜首和榜首暫時為《逆天奇案》和《刑偵日記》。

即睇本年暫時的劇集（短劇不計）收視：

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排行榜一出，有網民指陳展鵬才是現今的TVB一哥，而王浩信卻變成了收視毒藥，但事實是否真的這樣呢？當然，收視數字並不能反映演員在TVB的地位，陳和王都是TVB很重要的小生，而且都是良性競爭，各自有好劇集帶給觀眾。今次想講的是，近三年（有計七天跨平台開始）的劇集收視排行榜，這兩位其實成績都一般般，王浩信只有一套劇集入榜，陳展鵬更是未能上榜。當然，陳展鵬近三年因為要照顧家庭減少產量，只有兩部劇集（《天命》和《逆天奇案》）。

這個榜行榜中，有一位視帝有三部劇集上榜，是最威水的男演員！

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