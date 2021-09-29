護花危情｜「進興」是TVB最大黑幫字頭?　龍頭之位10年內換足四次

無綫（TVB）劇集《護花危情》（2012）於9月28日晚（二）深夜接替《鬼同你OT》（2015）在翡翠台深宵時段重播。《護》劇主要是講述鍾嘉欣飾演的喬子琳因為長期被保護證人組督察、黃宗澤飾演的許瑋琛保護而日久生情的過程。而同時《護》也是《點解阿Sir係阿Sir》的姊妹作，《護》劇的故事由角色鍾嘉欣飾演的古嘉嵐（Miss Koo）改編至喬子琳（Miss Kiu）。

鍾嘉欣在劇中的稱呼分別是「Miss Koo」和「Miss Kiu」，而兩劇被稱為姊妹作的原因是Miss Koo備受觀眾和網民追捧，故安排開拍以「Miss Koo外傳」為題材之續集《護花危情》，部分班底來自亦來自前作，包括監製劉家豪。（劇照）

其實《點解阿Sir係阿Sir》和《護花危情》均為劉家豪的監製作品，除了女主角、以及班底相近之外，劇中的「黑幫字頭」原來均為「進興」。而劉家豪似乎對「進興」兩字情有獨鍾，及後的作品《解決師》（2019）又再續用「進興」為劇中黑幫字頭的名稱。然而，「進興」一詞來源其實是《學警狙擊》（2009），當年話事人之一由謝天華飾演梁笑棠（Laughing哥）大受歡迎，至今仍然有不少人稱呼謝天華為Laughing哥。而論資排配輩，《護花危情》中飾演「進興坐館」高佬輝的王俊棠與Laughing哥亦是同一個級別，頂頭大哥就已經是進興的龍頭。

應係係Laughing Sir先啱！（網上圖片）

由2009至2019十年間，「進興」出現了多個4個朝代，相信或有機會在劉家豪新作品《法言人》再度重現。現在即點擊以下圖輯睇睇「進興」歷代知名話事人：

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