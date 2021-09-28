童你一起長大了｜周星馳梁朝偉有機現身？　譚玉瑛為節目出埋水著

TVB兒童節目一直陪伴著每一位香港人成長，成為不同年代小朋友放學後最期待的電視節目。為了喚起大家美好的童年集體回憶、召喚眾人內心最簡單真實的快樂，由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持的《童你一起長大了》，將於10月3日（本周日）晚八時半翡翠台首播；《童你》將會邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物；另製作組更花了不少功夫炮製了一個類似《尋人記》的環節，尋找昔日參與過兒童節目拍攝的小朋友，和大家分享其珍貴回憶及經驗的同時，亦順道分享近況，是一個關於「童真」、「回憶」及「成長」的節目。

《430穿梭機》兩大機長。

除了已長大了的「小朋友」，當年兒童節目亦孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現在均異常忙碌，但據知當中有人將以「特別方式」現身為昔日戰友打氣兼與觀眾見面，星爺偉仔隨時有機會現身。日前早期兒童節目《430穿梭機》一眾主持聚首TVB為首集《童你》錄影，為加重回憶的味道，製作組找來專人為當年《430》兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣。另外節目組還準備了當年兒童節目中的珍貴片段與觀眾分享，譚玉瑛姐姐的昔日珍貴水著Look亦包含在內，期待指數爆燈。

想當年珍貴照片，譚玉瑛姐姐好靚靚呀！

根據製作組發布的昔日珍貴照片，接近40年前的兩位機長青春無敵，譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。還原當年靚靚「機長」Look的元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐，向來予人感覺硬淨兼見盡風浪，不過當穿起滿載回憶的銀色機長戰衣，還是忍不住眼眶紅了一圈，感觸指回憶恍如飛回1982年，並謂《430》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚感觸謂：「依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」

張國強當年真係好Pure好True。

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