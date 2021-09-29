魷魚遊戲｜印度演員飾演善良「阿里」爆紅　韓國苦捱10年終出頭

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）由影帝李政宰、實力派演員朴海秀等主演，掀起了全球熱潮，更登上全球排行榜冠軍位置，是Netflix打造韓劇有史以來獲得的最好成績。劇集爆紅帶挈劇中演員人氣急升，在劇中飾演移工阿里的Anupam Tripathi引人注目。

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阿里角色善良，非常輕易相信別人，在劇中的結局非常淒慘。飾演阿里的印度演員Anupam Tripathi接受「韓聯社」訪問時，透露已經在韓國10年，如今終於出頭，但Anupam因父親於4年前離世，看不到成就而感到遺憾。現年34歲的Anupam於印度開始追尋演藝夢，於10年前取得獎學金到韓國進修。起初父母並不支持，但眼見兒子取得獎學金，故同意讓他離開家鄉外闖。剛到達韓國時，無論在飲食以之文化，Anupam都受到文化衝擊，憑樂觀開朗的性格才撐過來。

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Anupam於2014年開始參演電影，一開始都是實驗類似阿里的移工配角，直至在宋仲基主演《勝利號》中亮相。他受訪時透露今次為了《魷魚遊戲》而做足功課，並跟真實移工見面，了解他們的生活苦況。在今次演出得到大眾的關注，Anupam非常感激劇組能夠有這個機會，因過往在韓國都很擔心會事業，現在於印度的家人都非常支持他的演藝路，更笑言演希望能夠當首位演出韓國古裝劇的外國演員。