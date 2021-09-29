我家無難事｜與楊明HeHe情惹關注　黃嘉樂獲網民盛讚捧做男一

王心慰（Amy姐）監製的無綫八點半檔劇集《我家無難事》，雲集一眾好戲之人包括鮑起靜（鮑姐）、馬德鐘、唐詩詠、楊明、車婉婉、王君馨、關禮傑及楊卓娜等領銜主演。

自鮑起靜飾演的慈愛活力媽子羅美蘭離世後，神秘人郭忠石（關禮傑飾）的出現令郭家掀起不少漣漪，忠石真正身份及與美蘭關係更困擾著劇中各人以致觀眾。向來有偵探頭腦的網民，一直對忠石身份諸多揣測，上周末有人開始懷疑得明（楊明飾）並非美蘭親生仔：「郭忠石同得寶、得明呢兩條線幾好睇，維基話套劇暗示咗兩次得明唔係美蘭個仔。」、「楊卓娜只有兩名子女，楊明應該唔係親生嘅。」

楊明慘遭衰上司出賣，關禮傑代為出頭。

昨晚，《我家》劇情講述得明遭衰上司崔姑娘（樊亦敏飾）出賣孭上巨債，忠石出頭為他討回公道，期間得明意外聽到忠石爆出一句：「佢係我個仔。」驚爆二人父子關係。對於相關發展，網民似乎早有心理準備，更留言指楊明與關禮傑似樣：「輪廓有啲似，都係面圓，嘴細，官仔骨骨。」不過據知事態發展並非如此簡單，下星期劇情將會進入新一輪高潮，除了楊明及關禮傑，將有另一段關係驚爆更出人意表發展，絕對值得期待。搞笑的是，對於得明遭上司崔姑娘出賣甚為氣憤，紛紛留言：「唔應該畀佢（崔）咁著數，繼續追佢還錢！」

關禮傑好型好有義氣，網民對佢個角色讚不絕口！又讚佢好戲。

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另網民對於得明與耀山（黃嘉樂飾）的HeHe情亦甚為關注，紛紛留言：「四眼妹有少少美腿，嘉樂完全冇生理反應，睇嚟真係堅愛楊明。」、「佢話同前女友分手後覺得女人好麻煩，可能因此轉基，佢依家似鍾意楊明」、「祝有情人終成眷屬」、「楊明由始至終都係當嘉樂好兄弟」。而對於嘉樂是次演出，網民近乎一致好評：「有冇機會做男一？」、「幾型，可造之才」、「外型同戲路似初出道嘅黎諾懿」、「好靚仔」！

黃嘉樂喺《我家》嘅演出都相當有層次。

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