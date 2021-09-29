大叔的愛｜黃德斌簡慕華拍上住搵真銀　漏口風爆續集唔玩HeHe？

黃德斌與簡慕華（Rachel）這對熒幕情侶早前因ViuTV電視劇《大叔的愛》人氣暴漲，大叔KK及成全老公的Francesca形象深入民心，周三（29日）二人孖住出席商業活動搵真銀，坦言在劇集帶挈下工作接踵而來，德斌笑說進帳不少：「都唔少㗎，多謝大家。」談起劇集掀起全城熱潮，續集與電影版的計劃如何，德斌透露：「有問過我哋下年嘅期，但詳細內容就要等劇組公布，我哋都未知，但最好兩樣都有啦！（要追返田田？）佢唔要我啦！（想有新對象？）我哋好被動㗎，最緊要好玩，喜劇就令觀眾開心，驚悚就令大家好驚！」Rachel則提議搞笑地驚悚！

黃德斌與簡慕華前陣子憑ViuTV電視劇《大叔的愛》人氣暴漲，是日齊齊出席商業活動。（葉兆康攝）

Rachel在劇中與Stanley（邱士縉）「情到濃時」卻有欠一場吻戲，德斌就細細聲說：「Stanley冇鬼用啦！可能佢女朋友唔畀！」被問到續集會否希望再續前緣，Rachel就認為二人的結局已經圓滿：「大家有幻想同期待，或者續集又唔係《大叔的愛》，係第二樣嘢呢！有（小鮮肉）就梗係好啦！邊個都好啦，最緊要有人錫！」Rachel又透露現階段都會留在香港工作，未有計劃返回加拿大。至於凍齡秘訣，她就說：「最緊要瞓得夠，上妝都貼啲；飲食就簡單啲、飲多啲水、唔好食咁多煎炸嘢同零食都差好遠！」