網友煽動裕美與未來奶奶拳場決勝　林作：打我老母？我都想睇

林作與女友裕美周三（29日）為開電視節目《世界零食開倉戰》擔任嘉賓，林作大放閃光彈透露遇上裕美後為自己的人生帶來許多改變：「我遇到裕美之前係唔食零食嘅，因為細個媽媽家教好嚴，覺得食零食就係壞小孩。（幾時開始反抗媽媽？）同左裕美一齊之後。」令裕美激動表示：「你唔好乜都賴我喎！」

裕美自爆做「柴可夫」，在林作練拳時車出車入，男友就大讚她心態富有，二人正好互補。（葉兆康攝）

林作與鍾培生拳戰後獲酬勞94萬，問起會如何使用，他就表示維修車輛及冷氣都要好幾萬，隨即被裕美揶揄窮，林作就承認道：「底褲都穿窿好多條，終於可以換，多謝鍾生。我都尤其係心態窮，希望有多啲機會為市民提供娛樂兼收取收入。」至於普羅大眾提議出名關係勢成水火的裕美及林作媽媽王莉妮也打一場，林作就舉手附和道：「打我老母？我都想睇！想Sell呢條橋畀鍾生！我做旁述『哥斯拉大戰⋯』（要收幾錢？）起碼都一人一球啦！我覺得收視會好高！」不過裕美就推搪指：「唔想打長輩，伯母就唔好喇！」

林作提及若然與鍾培生再度拳戰需要酬勞加碼：「假假地都係香港拳酬最高，點都要有矜持到101萬啦。」（葉兆康攝）

今日楊洛婷在個人IG指控前公司無理迫她去整容，她未肯就範就被無情地雪藏。林作指：「我未入行已經被要求整容，我一直都好想整，但係太貴我冇資金。（最想整邊度？）我想換咗個頭佢！」裕美就未有類似經歷：「我間公司冇，坦白講我14歲入行發育未完成，叫我整咩呢？細個鼻又生高緊、眼又生大緊，整完咪仲奇怪。我以前最多嘅要求就係減肥，以前初出道好肥，減到個身冇肉塊面都係肥，唔可以食嘢好大壓力；但我都聽講過第二間公司有整容嘅要求，唔接受就會被踢出組合。」林作就執着於裕美臉上的癦為何未脫，更指要動用拳酬替女友脫癦。