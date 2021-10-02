專訪｜Anson Lo勇於求變　學會對成員坦白：好肉麻，但亦好sweet

「自己會好唔確定，亦好驚大家睇唔慣，身邊嘅人都有疑問過，但試下囉……」為了這個「試」，Anson Lo感受到前所未有的壓力，幸好整個《Megahit》的製作過程中，感受到滿滿的愛，而MV上架兩日逾百萬的觀看人次，足以證明他試「啱」了。



對上一首的跳唱歌《EGO》走暗黑風格，為了表達不一樣的Anson Lo，教主決定新歌走陽光風格。在製作《Megahit》時 ，連MV的睇景部分都盡量抽時間參與，絕對係百分百投入。

再次推出新歌，Anson Lo（盧瀚霆）決定以自己最熟悉、最有信心的跳唱風格登場，但不難感受到《Megahit》無論曲風或舞步都跟以往作品有所不同。對於這個「突變」，Anson Lo說是希望能把握每一個機會去呈現不一樣的自已。「因為神徒或者觀眾會較為習慣或熟悉舞台重嘅Anson Lo，所以都有擔心大家到底鍾唔鍾意嘻嘻哈哈、滑稽嘅Anson Lo，身邊嘅人都有提出過疑問，所以要突破心理關口其實唔容易。」為了令樂迷齋聽都有置身派對的感覺，Anson Lo與音樂監製Edward在正式錄音前，花了不少時間找出新的聲音。「錄完之後聽返把聲音係超級陌生，自己都有少少頂唔順，所以呢首歌對我係好大突破。」

相信Wyman與MIRROR的合作陸續有嚟。（IG圖片）

初與Wyman交手 由恐懼到舒服

黃偉文去年先後為姜濤、呂爵安執筆填詞，今年5月，他在社交平台分享MIRROR演唱會觀後感，花姐（黃慧君）趁機為12子爭取度身訂做歌詞的機會。《Megahit》面世的同時卻被列為「近10年最難填的歌詞」，回想與Wyman的初次接觸，Anson Lo除向Edward探聽其性格之餘，就連開場白到底用Hello抑或Hi都要諗過度過。「一開始係好恐懼，因為對方係大前輩，但相處之後好感受到佢好錫住我，每次錄音時遇上歌詞部份嘅問題，佢都會不厭其煩、好詳盡咁去解釋，每個voice message都分幾兩分鐘。」每次推出跳唱歌時，Anson Lo都會預想舞台演繹效果，而他希望《Megahit》能做到與神徒一齊唱、一齊跳，所以對歌詞中的「Boom」、「Bang」、「Uh-Oh」甚有執念，繼而膽粗粗向Wyman表達自己的想法。「其實我同Wyman今次嘅溝通幾呈現到Megahit，就算唔知對方反應，都可以試下問，可能對方會接受呢，今次嘅相處方式我係好舒服。」

「歌名係Wyman諗出嚟，佢比咗有S同冇S兩個選擇，然後再交比我自己決定。」而教主一開始確係打算用《Megahits》（MV截圖）

消失了的S藏有深層意義

如果有細心品嘗《Megahit》MV的話，應該會發現出現過的宣傳單張、海報印有「Megahits」的字眼；而Anson Lo亦曾在活動上，預告歌名為《Megahits》。何以「S」最後消失了？ 原來是某人在發表前夕決定丟掉。

「我自己覺得冇S係個意義大啲， 但可能呢個意義只有我自己get到 。」教主講完都忍唔住笑。（周倪瑩攝）

教主唔需要碌人情卡

講完謎之S，再來講講4分鐘不到的MV，出現了鄭中基、鄭欣宜、麗英以及ERROR成員阿Dee。Anson Lo說當初構思完story line後，腦海馬上浮現以上陣容，由於與眾人未曾在音樂上合作過，所以只能膽粗粗提出邀請。「我出道以嚟都冇咩幫過人，所以冇人情卡可以碌，好多謝大家咁錫我，一問就答應，完全唔考慮到底是否可行、檔期是否可以，大家都好好人。」假如有幸再合作，Anson Lo希望在綜藝上與麗英交手、在音樂上與欣宜擦出火花。「會想同Ronald前輩在拍電影！因為成日都睇佢嘅作品，另外佢係有一種好獨特嘅幽默，連平時講嘢都散發著，我覺得好有魅力；至於阿Dee，會想同佢拍vlog，因為vlog最大嘅挑戰係要將日常嘢拍得好睇，而阿Dee係可以確保每一分每一秒都有事情發生、亦一定比到你最精彩嘅嘢，就好似今次拍《Megahit》，佢每一take都有唔同嘅交效果 ，我喺佢身上都學到好多嘢。」

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攝影：周倪瑩

化妝：Circle Chong @Annie G. Chan Makeup Centre

Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon