周杰倫J女郎李心艾曾暴肥變大媽　終減肥成功激瘦撞樣Angelababy

現年31歲的內地女演員李心艾，多年前曾擔任周杰倫自編自導自演的電影《天台》女主角而為人認識，其後卻因為陸續爆出潛規則以及床照流出等醜聞令到星途受挫。近年她在內地拍劇同時朝網紅方向發展，只不過她與當年全盛時期相比，無論是樣貌和身材都大走樣，整個人愈來愈胖，暴漲了至少20kg，不復7年前的美少女模樣，加大碼身形儼如大媽似的，這也局限了她的發展。她曾揚言：「我要追求快樂，我就不減肥」，可是在今年初終於宣布會努力減肥，靠做運動和節食，不過她減了3個月後，竟以肥妹仔形象當上KOL，經常在鏡頭前大吃特吃，令網民質疑她到底可會減肥成功。

周杰倫電影《天台》中，由李心艾擔當女主角。（劇照）

其實李心艾並沒有放棄減肥，在8月中開始她已慢慢瘦下來，在她的抖音短片中明顯可以見到她的減肥效果。而數日前她post了兩段短片更是驚艷了所有人，片中的她已經重回當年顏值的巔峰以及Fit爆的身材，V臉纖腰修長美腿通通歸位，真是好靚女好迷人，她這大半年的努力終於沒有白費，目測減了起碼50磅，可算是終極減肥成功。網民都被她的瘦身成果震撼到了，紛紛留言激讚她：「天啊，瘦成這樣了」、「怎麼瘦的？太神奇了」、「瘦得太美太好看了」、「瘦回去真的好美」、「第一眼看成楊穎 (Angelababy)」，一眾網民又叫她傳授減肥心得。

李心艾早前身形暴脹，儼如大媽。（李心艾微博）

李心艾原名李真出生於內地西安，擁有4分之一的俄羅斯血統，23歲時成為周杰倫電影《天台》女主角心艾，加入了J女郎行列，自此以李心艾藝名入行發展，其混血兒外貌，水汪汪大眼睛，瓜子口臉，身材纖瘦，顏值氣質爆燈。之後李心艾在內地發展，拍過《錦繡未央》、《花謝花飛花滿天》、《浪漫星星》等電視劇。

李心艾好努力減肥。（微博：@李心艾HsinAiLee）

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