Anson Lo、Anson Kong代言內褲引鏡粉瘋搶　前夫排隊認自己攞嚟衰

本地男團MIRROR今年可謂席捲廣告界，代言產品五花八門，是為名副其實的「吸金王」。國際知名內褲品牌日前接連發布成員Anson Lo（盧瀚霆）及Anson Kong（江𤒹生）的半裸代言照，相中二人大騷六嚿腹肌，令鏡粉齊齊血脈賁張、大呼招架不住！周四（30日）「2Anson」的一系列代言照被掛上全港門店，購物滿1000元更會隨機獲贈限量教主寶麗來照片及專屬手帶，吸引大批神徒（Anson Lo粉絲專稱）一大早就到店排隊購物力撐偶像，部份分店更在短時間內贈品就被換罄。

Anson Lo內褲廣告新圖流出 與AK大騷完美腹肌

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記者在開舖近三小時後到太古城分店，門外掛上大型教主海報，肌肉吸睛度滿分，吸引不少途人店外著足觀看及打卡，而店內則掛有韓國女團BLACKPINK成員Jennie的海報，MIRROR實行與世界偶像齊名。

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店舖外亦有約20名顧客排隊，職員透露當時只剩下極少量贈品，當中以一位中年男士最為顯眼，名為Derek的他對「前夫」身份直認不諱，談及排隊原因他就表示「自己攞嚟衰」，皆因純粹食飯路過的他見到AL海報就「影張相畀佢睇」跟神徒老婆分享就「舐嘢喇」，被老婆反問：「你唔排隊買？」令前夫只得乖乖就範：「剩係得女裝我都要嚟買啦！」Derek說得上是廿四孝老公，自爆不時陪老婆排隊領取應援物：「當係拍拖活動，唔追星有咩好做？」家中AL的應援物更是應有盡有：應援牌、公仔、咕𠱸等，𠱁得「前妻」開心會獲「前夫專屬福利」作獎勵！

「前夫」Derek真係好有「前妻」心！（葉詩攝）

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