Netflix首公佈Top 10影集排名數據　《魷魚遊戲》將歷史性破紀錄

踏入年尾，回顧今年Netflix所推出過的劇集，包括《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）、《怪盜羅蘋》（Lupin）、《性/生活》（Sex/Life）、《紙房子》（Money Heist）等，有大部分都獲得好成績，不過電影方面卻有待進步。日前Netflix就首次公佈了平台中最受歡迎原創節目Top 10的數據，讓劇迷清楚了解那十套劇集最多人收看。

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值得留意的是，由李政宰和朴海秀等主演的《魷魚遊戲》上架至今兩星期，已經長期佔據Netflix全球排行榜的冠軍位置，並於昨日（30/9）登上每個國家的點播第一位，超越了《魔鬼神探》（Lucifer）、《性愛自修室》（Sex Education）、《紙房子》（Money Heist）等大熱劇。血腥的求生劇情成功俘虜全球劇迷，緊張刺激得讓觀眾追看下去。

Netflix行政總裁兼內容總監Ted Sarandos日前出席Code Conference時特別提到《魷魚遊戲》的驚人成績，更指劇集成為全球第一，在每一個能夠看Netflix的國家都是最多人收看的劇集：「《魷魚遊戲》絕對是我們（Netflix）最厲害的非英語劇集，看其走勢，它很有可能成為Netflix有史以來最勁的劇集！」雖然Sarandos沒有指出衡量的指標，但過往Netflix都是透過計算劇集上架28日內有多少人觀看至少兩分鐘的準則來統計劇集的受歡迎程度。

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