星空下的仁醫｜鄭嘉穎馬國明隔11年再合作　動漫風格宣傳片夠新意

由方浤酌（前名：方俊華）監製的無綫台慶劇《星空下的仁醫》，將於10月18日晚首播。演員陣容鼎盛，包括有鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢（前名：羅仲謙）、龔慈恩、陳自瑤、海俊傑及郭少芸等，另上位花旦小生何依婷、張寶兒、郭子豪、羅毓儀、鄧卓殷、林正峰、孔德賢、林景程等亦有參與其中，令一眾劇迷十分期待。

劇集拍攝出嚟嘅手術室效果相當逼真，後期同事應記一功。

無綫昨晚播出了首條宣傳片，遊走於動漫風格與真人實境，先以動漫片段帶出兩名星際使者的故事，配以一把溫柔的女聲擔任旁白：「傳說有兩名星際使者擁有無窮力量，佢哋肩負拯救人類嘅使命同黑暗戰鬥，為呢個世界帶嚟光明同希望。」故事說到大半，鏡頭即轉到手術室場景，何依婷正一臉慈愛地對著躺在手術床上的小朋友說故事；此時穿上醫生袍的鄭嘉穎及馬國明推門而入，並向小朋友謂：「不過超人都要你幫手去完成任務架！」當小朋友天真地發問：「咁點幫呀？」馬國明即以認真熱血mode回應：「就係同我哋打敗病魔，創造奇蹟。」

劇集宣傳片

雖然嘉穎與馬國明出場時同樣有型有款，但因嘉穎頭戴了「七彩小熊帽」，氹小朋友時又異常投入，故相當搶Fo！更令人意外的是宣傳片彩蛋部分，馬國明卸下正經包袱換上疑問樣問嘉穎：「話我哋勁過超人，會唔會誇張咗啲？」此時身為人父的嘉穎即回答謂：「小朋友係要氹嘅，第日做咗老豆你就明架喇。」其實兩位男神如此有型有款全靠一班幕後工作人員的用心及努力，根據製作組提供的拍攝花絮照，為了讓嘉穎及馬國明在宣傳片中行起上來更有氣勢，製作組專誠安排了一把大風扇幫忙「造勢」。

想行路有風？就要學嘉穎咁整把無敵大風扇喺隔籬。

馬國明與鄭嘉穎拍攝宣傳片期間，接受了無綫娛樂新聞台訪問，馬國明笑指拍攝手術室戲份不簡單，他說：「手術室嘅戲真係要用好多時間拍攝，時間長過拍打戲，因為要好細緻每個Step都拍晒，亦有醫生監場，每個手勢同Step都唔錯得。」二人又大讚拍攝宣傳片的小演員乖巧。談到二人繼《鐵馬尋橋》後相隔十一年再合作，馬國明笑言很開心：「同識咗好耐嘅朋友拍，個默契好快會返番嚟。」鄭嘉穎則補充謂：「佢講咗好耐我哋班演員有冇緣份再拍番一套。（咁拍咩？）拍喜劇啦，開心啲，又唔使咁辛苦。」