林子博移居英國呻「唔簡單」遭鬧爆　回應抨擊：大家當睇傻佬撞板

現年50歲的前無綫（TVB）娛樂台主播林子博經歷喪妻之痛後，決心帶着一對子女移居英國並好好栽培他們以遵從亡妻的遺願。他上周開設Youtube頻道「子博在英國」分享在當地的生活，並透露還未找到住所以及未為一對子女辦理入學手續。子博的一句「原來真係唔簡單」更遭網民鬧爆，直指他準備不足便出發，是一位不負責任的爸爸：「冇做功課，害小朋友」。



林子博經歷喪妻之痛後，決心帶着一對子女移居英國並好好栽培他們以遵從亡妻的遺願。（Facebook：@林子博-我們這一家）

面對網民的種種抨擊，子博近日上載新片逐一回應。他直言不介意被網民鬧，但呼籲大家訂閱他的頻道並在影片下給予意見。子博先回應被指「冇做功課」，他說報喜不喜憂是件容易的事，但他卻肯公開「認衰」：「大家當睇個傻佬撞板，做一個反面教材都係好事。如果下下話畀你聽呢度幾好、好順利，只會點更多人、更冇準備過嚟。如果有人睇到我撞板而學精咗，都係一件好事，當教育電視咁睇。」

子博解釋還未找到住所的原因，他說希望與家人到埗後，親身感受當地環境再決定定居點，承諾粉絲一定會好好生活下去，並栽培子女成為對社會有貢獻的人。另外，又有網民質疑子博與移民公司合作，先營造移民困難的假象，最後得到移民公司幫忙解決難題再成為其代言人，他間接否認：「各位移民公司聽到喇，可能都係Gimmick，如果有興趣可以搵我傾，我價錢相宜，不如大家傾下合作。」

面對網民的種種抨擊，子博近日上載新片逐一回應。（影片截圖）

影片尾聲，他透露自己並非完全沒有準備，其實早在出發英國前已在香港透過視像見工，並於今個月正式開工，下條影片將會分享新工情況，子博說希望自己的反面教材能成為大家的明燈：「學習係條漫長人生路，希望大家可以高抬貴手。鬧還鬧，記得訂閱我頻道，等我可以拍更多反面教材，做明燈指引你行光明大道。」

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