姚焯菲第一次拍劇唔怕NG　捉實炎明熹重演《魷魚遊戲》經典一幕

TVB為《聲夢傳奇》及《盛舞者》學員度身訂做的青春偶像劇《青春本我》於今日（3日）進行拜神儀式，在炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）兩大主角透露自己分別飾演的角色叫「何芊芊Gigi」及「陳婷Chantel」，而且角色都與本人性格頗為相近，因此演繹方面未算有太大困難。

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Gigi表示今日只是她第二日拍攝，所以仍處於了解中的狀態，而Chantel則更是第一日投入拍攝，所以都有點緊張：「今日得三場唔會太多對白所以OK嘅。我哋可能冇乜拍戲嘅經驗，所以導演都好緊張，係咁捉住我哋排戲又同我哋講解，所以都安心好多。」

Chantel雖然是拍劇初哥，但因為有三年在學校參加舞台劇的經驗所以對於臨場表現都有不少幫助：「有一次發生意外，我坐喺台邊成個人跌咗落去，係一個好搞笑嘅經驗！但今次拍劇同真係演舞台劇係好唔同，呢度可以NG，但舞台劇發生呢啲意外又會搞到成場好搞笑，不過拍劇NG得太多次又唔係太好。」

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Gigi和Chantel現實中都是學生哥，既要兼顧學業又要忙於拍劇時間會如何分配？Gigi表示沒太大壓力：「劇組都盡量就住我哋嘅時間，多數都係星期六日，（影響學業）我又唔會擔心得咁多，因為擔心得太多嘢都會做唔好，我係會一步一步咁行，如果嗰日有測驗我會帶本書去溫。」