巴黎時裝周｜76歲海倫美雲完美演繹優雅地老去　安芭行騷超專業

2022春夏巴黎時裝周現正舉行，由於疫情放緩，吸引到一眾名人巨星出席。繼米蘭時裝周壓軸大騷Versace X Fendi「FENDACE」有模特界的傳奇人物坐鎮，日前L'Oréal Paris 2022春夏女裝系列亦邀請到多位紅星安芭赫德（Amber Heard）、奧斯卡影后海倫美雲（Helen Mirren）、Camila Cabello等人，以品牌代言人身份，在巴黎鐵塔前行騷。

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首次走上時裝舞台的「灰姑娘」Camila Cabello先以白色露肩小花裙亮相，表演淡定獲網民讚賞。其後真胸上陣，穿上黑色西裝上陣，利落的剪裁拉長了Camila的身形比例。而安芭赫德就分別以粉紅色Deep V連身褲及黑白西裝造型走上天橋，無論步姿或擺Pose都同超模有得揮。

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值得留意的是，已經擔任品牌代言人多年的76歲奧斯卡影后海倫美雲。她先以黑色水晶西裝出場，盤起白髮配上黑色煙熏眼妝，氣場超強勁，立即成為全場焦點。其後她在穿上黑白圖案飄逸長裙赤腳走上台，散發著自信美，完美演繹優雅地老去。另外，Katherine Langford、Eva Longoria、印度演員兼前世界小姐冠軍Aishwarya Rai Bachchan、法國歌手Yseult及韓國模特兒秀珠亦有參與時裝騷。

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