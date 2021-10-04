吳奇隆：我是中國人！我向祖國表白…　微博26字熱烈祝賀10.1國慶

10月1號為中國72周年國慶，許多在內地發展的台灣藝人紛紛表態，歐陽娜娜、張鈞甯、王大陸等皆沒有缺席。吳奇隆不只發文，更錄製祝賀影片，直呼：「我是中國人，我愛我的祖國，在這裡祝福祖國的明天更美好。」並且與大陸男演員任嘉倫、陳偉霆、澳門主持人黄偉燐一同在央視的國慶晚會獻唱《少年》。



吳奇隆在微博寫道：「我是中國人，我向祖國表白，赤子之心追隨巍巍山河，萬家燈火共築錦繡中國。2021央視國慶晚會，訴說我的熱愛！」

【圖輯】吳奇隆：我是中國人！點圖放大看他如何向祖國表白👇👇👇

祝賀影片中，西裝筆挺的吳奇隆，在寫著「中國夢、祖國頌」的背板前，對著鏡頭說：「我是吳奇隆，不論是唱歌還是表演，我都熱愛並尊重自己的工作，以陽光的心態投入事業，努力帶給觀眾優秀的作品，我是中國人，我愛我的祖國，在這裡祝福祖國的明天更美好。」

【同場加映】央視國慶晚會劉嘉玲皮膚滑過47歲楊千嬅 最好狀態竟是容祖兒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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