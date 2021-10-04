魷魚遊戲｜外媒點名讚李政宰演技精湛　劇情比《飢餓遊戲》更寫實

由李政宰以及朴海秀等實力派演員主演的Netflix求生劇《魷魚遊戲》（Squid Game）紅遍全球，更破了《紙房子》（Money Heist）的記錄成為最多人收看非英語劇集。劇集成功打入歐美市場，外國劇迷亦非常喜歡這套原創韓劇，而外國傳媒亦大讚劇情比電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）更寫實。

外國傳媒亦大讚劇情比電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）更寫實。（劇照）

綜合外媒評價，有劇評人認為《魷魚遊戲》讓人聯想到《飢餓遊戲》，不過前者透過劇集批評社會經濟不平等，尤其是揭露遊戲背後由有錢VIP來操縱。另外，劇中的脫北者姜曉，為了更好的生活由北韓逃至南韓後卻發現極大落差的絕望，亦非常貼近現實，而這種寫實的題材成功吸引到歐美劇迷。

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據知，《魷魚遊戲》在美國地區上架前沒有宣傳造勢，但上架後即成為該地區的外語熱播片單。主角李政宰亦被觀眾及劇評人讚賞演技精湛，儘管角色有許多缺陷，仍令人無法抗拒地討人喜歡。劇中的角色均經歷巨大的創傷和轉變，大讚演員們都勇於向高難度挑戰。至於會否開拍第二季，導演兼編劇黃東赫接受《Variety》訪問時直言，暫時對第二季還沒有具體計劃，更笑言思考這件事已感疲憊。

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