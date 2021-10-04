楊洛婷自揭被舊公司迫整容　堅稱係事實：唔係特登作故仔

楊洛婷早前發文指被舊公司迫整容，因拒妥協而遭雪藏，她今午出席活動時叫大家唔好太focus 。（陳順禎攝）

楊洛婷今午出席護膚品牌活動，她表示由於一個人照顧兩個小朋友，所以根本無時間做護膚，只會選擇做眼部的護理，至於老公Tim，楊洛婷就以「天生麗質」形容對方，指他一年才會做一次療程。

對於老公在演唱會上以「一生最愛嘅女人」形容囡囡Tanya，楊洛婷話唔會嬲，仲大讚老公錫小朋友係好事。(資料圖片）

提到早前在IG發文指舊公司因拒絕整容而被雪藏一事，楊洛婷表示係因為睇完5場Dear Jane演唱會後有感而發，但不願多作回應。「大家唔好咁focus喺呢件事，我發文係因為好欣賞Dear Jane嘅堅持同好感動，冇諗過首首歌大家都識唱，同埋大家都經歷咗15、6年，真係有感而發，講返佢點支持我、兩個人樣互相扶持。」

楊洛婷話因為細仔未戒奶，因而令自己嚴重唔夠瞓。（陳順禎攝)

楊洛婷03由加拿大回港香港參加選美，並獲得亞軍，至2014年離巢後與Tim結婚，問她有否因靚樣被質疑而感到耿耿於懷，她說：「我性格好直接，無諗過係因為耿耿於懷而講呢件事、完全無planning，只係想講咪講囉，我講嘅都係事實，唔係特登作故仔，我又覺得無咩嘢，每個人都有自己經歷，而呢個經歷係可以睇到我哋點支持大家，所以就分享咗。」她又表示已經忘記當年嘅反應，只係記得與Tim分享呢件事嘅時候，對方嘅回應係「得！我照顧你，將我半份糧幫你交租。」

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