港隊劍擊「花美男」崔浩然公開11年前合照　吳諾弘超青澀可愛到爆

現年21歲的港隊劍擊運動員吳諾弘（Lawrence）於今年奧運憑出色表現而人氣急升，擺脫昔日稚氣十足的童星形象，成為一名超有反差感的運動健將。Lawrence現時成功以man爆形象示人，更收穫不少女性粉絲，卻被港隊劍擊「花美男」代表崔浩然公開一張他11年前既青澀又靦腆的照片，努力打造的帥氣形象頓時消失得無影無蹤。



吳諾弘成已從昔日的童星成為一名超有反差感的運動健將。（Instagram：@lawrenceng_1999）

照片中的吳諾弘只有10歲，當時的他仍是不少觀眾心中拍劇時的童星形象，臉蛋圓碌碌充滿baby fat，個子亦只去到崔浩然的肩膀。11年後兩人已成為並肩作戰的隊友，但引起眾人注目的卻是他身旁的崔浩然，多年來都沒有變過，更變得更加帥氣又靚仔，果然是劍擊界的「花美男」代表！

崔浩然（左）公開一張與吳諾弘11年前後影的合照。（Instagram：@nicholas_edward）

崔浩然（中）有港隊劍擊「花美男」的稱號，站在MIRROR成員Jeremy（左）和Stanley（右）一點也不輸蝕。（Instagram：@nicholas_edward）

現年28歲的Nicholas擁香港、韓國及菲律賓三地血統，父親是香港擊劍隊領隊，所以他從小就加入擊劍會接受訓練及比賽，與張家朗、王嘉爾等份屬好友。2012年以港隊代表最年輕成員之姿出戰倫敦奧運會，2013年在東亞運奪得個人賽銅牌及團體賽金牌、2018年亞運狀態大勇連奪男子花劍個人及團體兩面銀牌，同年底卻毅然急流勇退、選擇退役，希望「編寫人生的新一頁」。那時Nicholas在社企工作，亦希望做KOL，憑着帥氣外貌，獲不少時尚大牌青睞。Nicholas放下全職運動員這個身份兩年多，回頭還是發現最愛劍擊：「好掛念做運動員的這份滿足感」，今年4月他決定復出，重返港隊接受全職訓練，劍指2024年的巴黎奧運。

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