Aka趙慧珊重提Super Girls眼泛淚光　自覺付出不夠︰唔係好稱職

女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）昨晚（4日）擔任ViuTV節目《有酒今晚吹》的嘉賓，她說三年前成員開始作個人發展，回想起與她們一起工作的日子，Aka非常感觸更眼泛淚光自覺付出不夠：「我好掛住五個人一齊嘅時候，我覺得我唔夠關心同愛大家，嗰時覺得做嘢就做嘢，覺得自己唔係好稱職。如果咁多年可以畀多啲關懷，而唔係做完嘢就算，可能會再好啲？」



回想起與成員們一起工作的日子，Aka非常感觸更眼泛淚光自覺付出不夠。（影片截圖）

Aka透露成為隊長是因為她入行前是一名娛樂記者，所以懂得回答記者的提問。她亦有重提當年做記者的所見所聞：「好耐之前，陳冠希同農夫要去一個地方，公司話『快啲跟狗仔隊車，幫我跟佢哋，然後跟佢哋去酒店』，我上咗狗仔隊的車，風馳電掣咁跑去做訪問。」主持人練美娟問Aka會否擔心有生命危險，她坦言只擔心問不到藝人回應：「唔會覺得有生命危險，淨係驚問唔到嘢。如果隔離台問到，我問唔到，我大穫。」

當年的報館講求獨家新聞以及搶先報道，Aka回想起做記者的辛酸，不過同時慶幸有這些經歷：「等十幾個鐘，可能好多蚊，又或者夜晚喺靈堂定殯儀館門口等，你都要等，冇得去廁所，你要食嘢就自己搞掂，呢啲經驗都幾特別。慶幸做過娛樂記者先入行做藝人，知道佢哋要咩，同埋都係公司吩咐佢哋做。」

Aka回想起做記者的辛酸，不過同時慶幸有這些經歷。（影片截圖）

做記者的經歷令她入行後更懂得應對記者，Aka說多年前曾經同一位男藝人傳緋聞，保姆車司機跟她說「暫時不能送你回家，後面有車跟着」，於是她便到超級市場逛逛，卻發現後面有人跟着自己：「我直接問佢『Hello，其實我有啲咩幫到你？不如我答你幾個問題。』其實行家都辛苦，佢都收唔到工，我話不如我畀幾句你，大家收工，同佢講今日做過咩，然後點點點。」Aka再三提到幸好曾是娛樂記者，否則成為藝人後只會覺得他們為何要這樣做，卻不明白其實是公司的命令。

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