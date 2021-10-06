陳卓賢準備好隨時代言內褲　盧慧敏生日Ian甜笑回應︰送咗祝福

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（6日）於中環商場出席珠寶品牌活動，吸引數百名「Hellosss」帶同手牌、橫額撐場。Ian以一身黑色西裝型格登場，全場隨即尖叫聲四起，當中一名男粉絲不時大叫「Ian」，令Ian笑得非常開心。Ian接受訪問時表示感謝大家的支持：「好開心，影相嗰時不停聽到有把好Man嘅聲叫我個名。」



Ian以一身黑色西裝型格登場，全場隨即尖叫聲四起。（梁碧玲攝）

Ian透露平日出街必戴手鐲和戒指，如果品牌找他和Amy（盧慧敏）以情侶檔合作，他亦不會抗拒：「好鍾意簡潔得嚟帶少少特別嘅嘢，最鍾意戴手鐲同戒指，平時出街必備飾物。（品牌搵你情侶檔合作？）等公司安排，冇話特別想又冇特別抗拒。」日前是Amy的28歲生日，Ian甜笑說送了祝福給對方：「送咗祝福同心意，不論同朋友、屋企人食飯都偏向少啲喺公眾場合食，可能會自在啲，唔會食緊飯俾大家望住，會舒服啲。」

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MIRROR隊友AK（江𤒹生）和Anson Lo（盧瀚霆）的內褲代言爆肌照引來哄動，Ian說有留意更大讚他們厲害：「好勁，大家辛勞付出係有回報。（如果搵你代言內褲都可以？）我OK，Anytime都OK。無論咩類型嘅品牌都好想可以合作到，首先因為工作機會好難得，二嚟我覺得係一個挑戰，知道就要勤力啲去操，都係令自己進步。」當問到Ian還想代言什麼品牌時，他就說：「甚少諗想做邊啲做邊啲，裝備自己，隨遇而安。」

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