星空下的仁醫｜何依婷上位之作挑戰演技　馬國明周家怡情路多波折

由方浤酌（前名：方俊華Ben）監製的無綫台慶劇《星空下的仁醫》，將於10月18日晚首播。演員陣容鼎盛，包括有鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢（前名：羅仲謙）、龔慈恩、陳自瑤、海俊傑及郭少芸等，另上位花旦小生何依婷、張寶兒、郭子豪、羅毓儀、鄧卓殷、林正峰、孔德賢、林景程等亦有參與其中，令一眾劇迷十分期待。

鍾嘉欣與鄭嘉穎。

「失去了童心，人便與石頭無異。」該劇以三位技術高超的兒科醫生許甘楓（鄭嘉穎飾）、況叢昕（馬國明飾）、章以芯（鍾嘉欣飾）為主線，楓、昕、芯原為感情要好的同期同學，但因為20年前一場醫療事故各走各路；熱血正面的芯成了無國界醫生、善良樂於助人的楓及深藏不露的昕則成了陌路人，三人最終因為一場意外再度走在一起，並肩面對各種生死及道德挑戰。

馬國明

另一重要角色外科主管麥海琪（周家怡飾）則與昕有感情線，不過卻峰迴路轉、一波多折，海淇最後更捲入昕所涉及的政治鬥爭中，二人關係錯綜複雜。每個主角各有夢想、各有心事、各自面對不同的困局，劇情發展既感人亦緊張，是一個細訴道德兩難、初心以及愛的故事。

周家怡

無綫官方今日發布劇照，雖然只是平面宣傳照，但仍能從四大主角鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣及周家怡身上感受到濃濃戲味。鍾嘉欣自從2018年客串的《再創世紀》播出後，已有足足三年沒有在無綫劇集露面，今次演出令人期待。

羅子溢是次飾演的文柏熙亦極具可觀性，因家庭背景背負著沉重包袱的他，實踐醫生夢同時亦面對著巨大壓力，最終更因一時失誤付出代價。另一眾上位小生花旦在劇中亦擔當著舉足輕重角色，何依婷是充滿熱誠的兒科見習醫生、張寶兒是現實主義見習醫生；林正峰、林子超及黃碧蓮是形影不離的醫科同期同學，當中以何依婷的人氣最高，備受力捧的她在劇中有不少發揮機會。

何依婷。