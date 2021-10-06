馬德鐘剛拍完TVB新劇《雙生陌生人》　立即宣布重操故業做G4？

*馬德鐘和馬在驤出席《我家無難事》宣傳活動。（葉志明攝）

馬德鐘（馬神）和兒子馬在驤今日（6/10）到新蒲崗出席無綫（TVB）劇集《我家無難事》宣傳活動。提到劇情進入大直路，馬神接受《香港01》訪問時坦言角色會有成長：「希望觀眾透過我呢個咁多缺點嘅角色有得着，學識點樣同其他人相處，亦會學識珍惜家人。（觀眾覺得角色唔討好兼冇咩發揮！）覺得唔討好就啱喇，佢集好多缺點於一身，唔好將主角光環放落個角色度，其實人係好多缺點。（覺唔覺咁樣會難咗爭獎？）冇諗啲嘢啦！」

馬德鐘坦言兩父子未受負評影響。（葉志明攝）

談到馬在驤在劇中飾演年輕版的馬神，問馬神如何評價兒子表現，他坦言對方的演出只得剛好合格的50分：「鼓勵性質咁畀，第一次嚟講佢係好多嘢需要多多學習同注意。（有啲網民評阿仔個樣老過你。）冇乜所謂，咩評論都有，首先要知自己用咗幾多努力，講得你啱就改進，講得唔啱咪一笑置之。（阿仔有冇因為咁唔開心？）佢冇，冇受呢啲影響。（有冇戥阿仔心痛？）我都冇受呢啲嘢影響。

馬德鐘和馬在驤都好高。（葉志明攝）

另外，不久前拍完新劇《雙生陌生人》的馬神亦在訪問中透露剛剛接拍另一套劇，警隊G4（要員保護組）出身的他更在劇中飾演前G4角色：「我相信係有100%嘅說服力，我覺得冇人敢話我得唔似，咁呢個都係背景啫，所以想快啲收齊劇本了解埋人物性格。」又指自己為操Fit Body拉傷膊頭，所以是日活動無法攀石顯身手：「想快啲好番繼續做運動！」