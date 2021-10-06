Edan呂爵安為歌影視忙到直踩逾30小時 為拍《膠戰》寧願推Job

Edan透露Halloween特輯及郵輪一集都相當難忘。（陳順禎攝）

MIRROR成員Edan（呂爵安）周三（6日）出席ViuTV綜藝節目《膠戰S2》發布會，談起第二季無論是成員默契、製作Budget皆大幅度升級，談起歌影視綜四方面都涉獵，不時出現分身不暇的情況：「有排行程太忙但又Mark咗某日拍《膠戰》，公司想排其他工作畀我就會提出『會唔會請假停拍一集』，我就會拒絕，始終《膠戰》對我嚟講都似放假，因為去玩同做返自己，我都好想繼續拍。」Edan透露最瘋狂曾試過直踩三十多個小時：「有一集係拍完《小諧星》MV再直落《膠戰》，佢哋話我個人癲咗唔知去咗邊。」

Edan指今季成功滅甩「老鼠屎」形象，有人輸得比他更慘，問起想進化做什麼形象，他說：「各方面能力都係頂尖嘅偶像，（金鐘國？）但Jeffrey好大隻、好大力，（劉在石？）偶像版嘅劉在石，要靚仔啲。」

Edan的第三首單曲《My Apple Pie》今日上架。（陳順禎攝）

談起近日歌手Novel Friday發布新歌《MIRROR FREESTYLE》點名批評MIRROR「賣樣扮做歌」，Edan笑指：「其實我都唔夠膽話自己得個樣，我話自己得個樣大家都未必信服；的確我哋各方面嘅能力未去到最好，大家鍾意我哋亦都未必係因為單方面嘅一件事，而係《造星》起嘅唔同範疇，再支持我哋嘅音樂，當然我哋有好大嘅進步空間，希望未來繼續提升自己各方面嘅質素，令大家信服我哋嘅作品。」提起會否覺得人紅是非多，Edan就說：「人哋有批評證明自己有啲地方做得未夠好，善意嘅批評我哋都接受。」