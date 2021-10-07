專訪︱小肥新歌《廢柴》望同路人戰勝心魔　坦言對愛情冇希望

小肥（徐智勇）去年於陳志雲主持的節目《Stephen．傾》宣布出櫃，公開承認同志身份，更造就了與陳輝陽和林夕合作的契機，推出度身訂做的新歌《廢柴》。出道14年，小肥坦言不時就會浮現放棄念頭，最迷惘的一次更想退出樂壇，幸得好友姜文杰當頭棒喝，一句「你已經好幸福」令他繼續堅持音樂路。《寵物》和《時光機》是小肥的代表作，但多年來紅歌不紅人的他自覺已經賺了。談到出櫃後的改變，小肥坦言演藝路比以前更易行，因為已經「唔使再遮遮掩掩，可以大大聲講出自己感受。」

撰文：陳芷穎

攝影：梁碧玲



小肥去年於陳志雲主持的節目《Stephen．傾》宣布出櫃，公開承認同志身份，更造就了與陳輝陽和林夕合作的契機，推出度身訂做的新歌《廢柴》。（梁碧玲攝）

《廢柴》講述心魔 小肥曾遇樽頸位想退出樂壇

《廢柴》這首歌是陳輝陽為了賀小肥宣布出櫃而作，不過林夕的歌詞卻不是特別關於出櫃，小肥解釋歌詞着重的是人的心魔：「夕爺用咗另一角度寫，點解要躊躇喺出櫃呢件事。處事最大問題係有心魔，人哋眼光都係自己設計。『廢柴』呢個稱號都係自己畀自己，收到好多留言話有共鳴，人有好多無喇喇睇死自己嘅時刻，透過呢首歌了解自己多咗，可能會挽救到自己。」

2007年出道的小肥至今已經入行十四年，他直言腦中不時浮現放棄念頭，最迷惘的一次是出道第二年、準備推出第二張唱片時發生。（梁碧玲攝）

2007年出道的小肥至今已經入行十四年，他直言腦海中不時浮現放棄念頭，最迷惘的一次是出道第二年、準備推出第二張唱片時發生：「2008至2009年好迷惘，唔係好知自己想點。第一隻碟有大家都識嘅《寵物》、《時光機》，對07新人嘅我，成績唔差。一到第二隻碟就壓力大，咩都攬上身但又搞唔掂，質疑自己，以為自己好勁但咩都搞唔掂就有呢個低潮。」

他坦言當時更萌生退出娛樂圈的念頭，幸得好友姜文杰當頭棒喝，令他繼續堅持做音樂：「MSN可以打Status，我打咗『好想退出』，顯示咗十分鐘，姜文杰睇到就鬧爆我，佢話『你已經好幸福，有公司，出歌又唔使錢，只不過遇到瓶頸位出唔到，我同阿妹出歌要自己畀錢，好辛苦，你咁幸福唔好同我講放棄』，我話講下啫。」小肥說每次低潮都是靠朋友走過，更笑言：「朋友第一、親人第二，好不孝。」

他坦言當時更萌生退出娛樂圈的念頭，幸得好友姜文杰當頭棒喝，令他繼續堅持做音樂。（梁碧玲攝）

多年來紅歌不紅人 小肥竟自覺賺了

小肥的唱功不差，多年來亦有一直推出新歌，但外界記得的就好像只有他的出道作《寵物》和《時光機》。多年來紅歌不紅人，小肥竟自覺賺了：「起碼紅到歌都幾好，見到呢啲留言覺得有賺，最驚渣都冇。除咗唱歌，冇咩想俾人注視到，紅歌唔紅人都賺，最驚連歌都彈就灰心啲。」不過他卻否認外間所講「再冇代表作」的說法：「係時機，我都得到幾多幾好嘅歌。《寵物》同《時光機》永遠都係首位，《父親》、《一首歌》都多人提及，亦為我拎到之前冇嘅獎。都係時機，同埋唔及《寵物》隻碟咁中。」

小肥給人的感覺是唱歌不差兼有實力，不過卻好像欠缺一點野心，連「金牌經理人」黃柏高（Paco）亦曾指出這個問題：「我淨係想唱歌，Paco成日都話我冇野心，做歌手冇野心唔得。近期明白野心都緊要，出咗櫃之後覺得唔好再欺騙自己，知足得嚟都要踩下油，唔好成日話低調、平常心。做得呢行唔可以咁，淨係鍾意唱歌不如去酒廊唱算，點都要追求上進心，但唔係踩低人抬高自己。」問到小肥音樂路上的目標，他希望可以獲得更多人的認同以及在更大的舞台唱歌：「想多啲人認同到攞獎大家都覺得係你，或者舞台再大啲，去多啲唔同地方唱。去啲完全冇人識嘅地方唱歌，如果喺你都唔識我嘅地方唱歌，唱到你畀掌聲我，滿足感仲大。」

小肥坦言宣布出櫃後，演藝路行得比以前容易，當沒有事情需要隱瞞時，人際關係亦不知不覺有所改善。（梁碧玲攝）

出櫃後演藝路變得更易行 直言對愛情沒有希望

小肥坦言宣布出櫃後，演藝路行得比以前容易，當沒有事情需要隱瞞時，人際關係亦不知不覺有所改善：「唔使再遮遮掩掩，可以大大聲講出自己感受。人際關係唔同咗，平時好驚接觸嘅傳媒朋友，我會解開心扉，真正認識就多咗溝通，多咗溝通就會多咗訪問。以前唔想俾人覺得我搲撈，而家唔會咁諗，好傾就傾，關係不知不覺就好咗。」他續指有不少人說近年才真正認識自己，面對傳媒朋友時亦變得較從前從容：「做訪問冇嘢要擔心，冇嘢唔可以答。」

目前單身的小肥直言對愛情沒有希望，暫時亦無意拍拖，曾經歷愛情路上的失敗，他坦言「怕咗喇」：「唔想再有，對上一個係海外，有少少不歡而散，除咗疫情同距離，要重新投入一段感情要好多心機同時間。對上十年嗰個都花咗兩、三年了解，生活同性格上先磨合到，最後都分開，分開都和平，變咗家人咁。一諗到搵唔返咁了解你嘅人會覺得煩，唔明你份工啲時間，要用好多時間去解釋，諗起就驚，尤其海外嗰個令我怕咗。」

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