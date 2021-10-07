GFRIEND解散後5個月終有着落　三成員組新女團重新出發

韓國人氣女團GFRIEND今年5月無預警宣布解散，由於消息過於突然，粉絲都仍覺得非常可惜。昨日（6日）其中三位成員銀河、SinB和Umji宣布簽約新公司，並將以新女團再出道。解散5個月後，6位成員都終於有着落。



昨天銀河、SinB和Umji分別在IG同時宣布簽約新公司Big Planet Made（BPM）的消息，並上傳了全新概念照，馬上引來熱議。粉絲查出公司早前為「VIVIZI」的名字做商標註冊，預計將是三人的新女團團名外，更發現公司雖然成立不久，但早前已率先簽下SISTAR出身的韶宥，猜測公司背後來頭不少。

銀河、SinB和Umji將以新女團出道！（Big Planet Made）

按圖睇GFRIEND解散後各人新發展：

+ 13

銀河、SinB和Umji將再出道的消息公開後，粉絲都高興6位成員成功找到各自出路，並表示期待三人的新團能繼續延續GFRIEND創下的K-Pop好成績，銀河亦有感謝粉絲長時間的等待。除了三人外，隊長Sowon已簽約趙寅成所在的IOK Company將以演員身份活動；人氣王Yerin簽約有Rain和王嘉爾等人的Sublime Artist Agency進行多方發展；主唱Yuju則簽約姜丹尼爾成立的KONNECT娛樂，集中歌手活動。

GFRIEND 5月突然宣布解散，粉絲都非常不捨。（Twitter/@GFRDofficial）

+ 13

同場加映：GFRIEND合約剩最後兩天！ 盤點粉絲可惜的突然解散韓團