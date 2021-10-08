7位忽然富貴女星　23歲鄧月平開公司蔚雨芯擁成櫃Hermès手袋

撰文：黃欣華
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娛樂圈向來有不少身家豐厚的富二代，含著金鑰匙出世，絕對是贏在起跑線，但亦有不少女藝人靠自己的努力致富，並闖出自己的一片天，讓我們一同數一數吧！

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