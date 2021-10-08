黎澤恩Ronny從Mr.成員變邵氏演員重新開始：好多人已經唔記得你

黎澤恩（Ronny）周三（6日）出席中環一家意大利餐廳開幕儀式，作為樂隊Mr.的結他手，近年在樂壇卻不見樂隊蹤影，令不少人懷疑是否已經散Band，Ronny就親自解畫：「各自有工作，等緊機會合體，時間就到都會一齊做。（冇分道揚鑣？）一直都冇話拆夥嘅，只係而家係有史以來聚得最唔密嘅時間，最緊要大家舒服，如果聚埋但面阻阻就冇意思。（有嗌交？）話冇你都唔信啦，玩音樂有時好主觀，有時意見未必一樣好正常，唔單止係Mr.，冇鬧交就唔係一隊樂隊啦。」

問起最激烈一次發生什麼情況，Ronny表示Mr.冷戰比較多：「喺台灣果次都係鬧，未去到打，如果打解決到件事都冇乜問題，大家發洩下。」Ronny指Mr.聚首一起工作沒有問題，並不是關係很差。

Ronny為維持健碩身材作出不少犧牲。（陳順禎攝）

Ronny表示在16年Mr.與唱片公司完結合約後，幾乎完全失去演藝方面的工作及收入：「唯有教健身，一個男人有手有腳肯做就得，唔好諗住之前點樣（風光）。（最差嘅情況？）疫情嗰陣安排好嘅所有工作都冇晒，積蓄又冇乜剩幾多，又要交租。」

Ronny自言初初轉行做演員時頗不習慣：「Mr.完約停咗咁耐先做演員，當然好多人已經唔記得你，根本唔識你，就變咗一個特約演員，行出嚟好戰戰兢兢怕做錯或者得罪邊個，不過喺我決心做之前已經有心理準備，未必有以前咁多注意。」現時Ronny靠斜棟演員及健身教練兩份工作並取得平衡：「始終拍嘢未係佔據我所有時間，其他時間就做健身教練。」