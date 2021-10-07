Ben預告明年加入樂壇唔同MC爭新人獎　193妹妹唔知哥哥感情事

張天賦（MC）、趙祥誠（Ben）、ERROR成員193（郭嘉駿）的妹妹郭嘉盈（Michelle／3妹）《造星》囝囡「三代同堂」，周四（7日）齊齊出席電競家具發布活動，MC自認打機發燒友：「細個因為沉迷打機，爸爸甚至要收埋電腦滑鼠同鍵盤帶返公司！」Ben表示同病相憐：「我都打到俾人鎖機！」

3妹透露《造星》淘汰賽正進行得如火如荼，節目會於11月1日起播出。（葉志明攝）

MC今年推出3首派台歌皆反應不俗，他隨即透露在月尾的音樂會前將會推出第四首歌曲：「會係Pop啲嘅慘情歌！」至於今年新人獎競爭熾熱，作為大熱門的MC就有信心：「好大嘅因素源自粉絲嘅支持，但都係平常心，始終作為歌手嘅重心係做好音樂。」

問起兩位重量級師兄會否有什麼貼士予師妹，MC就承勢Tag歌《反對無效》：「相信自己，可能外間很多反對你的聲音，但係唔好理啦，自己覺得啱就去做！」（葉志明攝）

Ben近月落定加盟寰亞，談起接下來的活動計劃，他就表示正在積極裝備自己：「學緊唱歌，始終覺得自己唱歌有好多不足，所以要做Gym練氣、都要練好自己聲帶。」問起Ben會否加入今年樂壇新人獎激烈大戰，他就說：「出歌可能係明年嘅事。」

193與「Dee姐」陳海寧（Isabella）緋聞不斷，二人近日被指分手，3妹表示對哥哥感情生活並不知情：「通常我問佢都係關於《造星》嘅嘢，綵排佢都會畀好多意見，感情生活好少講，我真係唔知，但我相信佢可以Handle到嘅。（哥哥狀態還好？）冇變啊，都係好努力工作，等我今晚返去了解下先。」