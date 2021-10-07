江若琳自覺似演藝界的奴隸　誤傳第三者曾有輕生打算

江若琳今日在庭內旁期間，一度帶淚奔出法庭。(李慧娜攝)

江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇於2014年爆出合約糾紛，事件至今纏繞7年，案件今日繼續於金鐘高等法院審訊。寰宇主席林小明於庭上重提江當年被誤傳介入林與前妻的婚姻，江的代表律師指江當年好慘，猶如「過街老鼠」，曾有意舉行記者澄清，但林表示：「我都好慘。」並指就算開記者會仍然會被亂寫，故打算找個別記者澄清。在庭內旁聽的江若琳由抽泣變成淚奔出法庭。林小明之後續說，表示知道事件會影響江，所以已多次作出澄清，並有安慰對方。在徵詢意見後，認為不適合舉行記者會，最終決定由其前妻出聲明澄清。

林小明被律師問及當年被誤傳江若琳介入其婚姻，林回應說：「我都好慘。」（李慧娜攝）

林小明提到當年江若琳出唱片後，雙方同意音樂版權收入中，江佔八成，公司佔兩成；而賣唱片的收入，江則可佔六成，公司佔四成，但承認江在出唱片後約兩年才取得音樂的相關收入。之後林又提到簽下江的頭一年半，她沒有任何工作，而公司在2010年為她籌備演唱會時，由於找不到足夠的投資，故公司注資40萬元，惟演唱會「賣唔到飛」，最終公司要蝕錢。林又指，江母曾在2011年因擔心女兒狀況 ，故與對方進行飯聚為她釋慮，當時江母稱女兒「唔想做（演藝圈）」，林答允若江即時退出演藝圈，便不會追討她仍欠公司的款項，但江表示仍想從事演藝工作。

江若琳在2010年舉行的演唱會，由於票房不理想，令公司蝕錢收場。（視覺中國)

江的代表律師指江在2011年曾打算到到石澳自殺，並致電林控訴待遇不公，形容自己是「演藝界的奴隸」，質疑為何仍沒有收入，又投訴被迫拍豐胸廣告，更指責林未有處理好她被誤傳為第三者的謠言，令她失去演出機會，又稱如果她離世，「你（林小明）一蚊都收唔到。」但林表示江未曾對他說過這番話。但林承認在2013年曾向江提議，借錢給她買樓，以換她在2019年至2024年續約。

案件編號：HCA 1225/2014