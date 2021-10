現年38歲的梁靖琪(Toby)前年下嫁圈外老公施雋賢(Jon),並於同年12月誕下的兒子施睿文(Roman),一家三口樂也融融。今日(7/10),梁靖琪宣布再度佗B,並於IG貼出一張驗孕棒照片:「We’re jumping for joy right now! Feeling sooo blessed with what God has gifted us.(我哋而家開心到彈起!真係好幸福,上帝送咗份大禮畀我哋)」,吸引陳凱琳、蔚雨芯、林子善和蘇麗珊等大量「星級網民」留言祝福。另外,Toby亦有透過Roman的IG發文:「I’m going to be a BIG BRO. Will I have a baby brother or baby sister?(我好快做人哥哥喇,我係有個細佬定細妹呢?)」

點擊下圖觀看相關圖片:

