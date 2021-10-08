青年心城｜林正峰望不分敵我令本土青春劇衝出香港：不妨放低偏見

無綫（TVB）電視劇《青年心城之撐起青春》周四（7日）舉行發布會，首度擔大旗的男女主角林正峰及游嘉欣直言有壓力，林正峰接受《香港01》說：「成件事其實籌備得好急，開鏡前個禮拜我都瞓唔着，一嚟好多對白、又跳拍得好勁，短短幾日經歷拍拖分手，對新演員嚟講挑戰性幾大，呢個角色同我嘅價值觀仲要完全相反，我為佢設計咗好多頹氣舉動，完咗之後個禮拜都出唔返個角色。」游嘉欣認同林正峰的辛苦：「我擔大旗始終都緊張，成套劇好唔好睇主要都喺我哋嘅部份，都有少少壓力，但更加想突破自己。」林正峰認同這部作品令二人都極速成長。

正峰與游嘉欣默契十足，冇夾過Dress code但着咗情侶裝。（陳順禎攝）

二人表示默契度高的程度連拍親密戲份都零尷尬，游嘉欣指：「我同佢喺辦公室有少少親密行為，收音師喺完場後話我心跳得好快，真係去到噗噗噗噗程度！」林正峰指二人很能在熒幕前營造心動感覺，問起二人在現實中會否有可能成為真情侶，游嘉欣說：「冇嘢冇可能嘅，但需要考慮下，唔會咁容易應承。」有女朋友的林正峰就率先戴定好多個頭盔，但仍大讚拍檔：「游嘉欣嘅角度好難鍾意一個人，所以A0係有佢嘅原因，不過佢都係一個超級幾好嘅女仔。」

林正峰大讚莊嘉欣（游嘉欣飾）這個角色的性格近乎完美，被游嘉欣投訴這個拍檔經常嫌棄自己：「佢成日話如果我係莊嘉欣就一定會追我。」（陳順禎攝）

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說起友台ViuTV製作的青春劇《男排女將》等口碑不俗、討論度高，問及會否擔心有比較，游嘉欣表示：「有比較先會有進步，如果啲人肯比較、證明佢哋都有用心睇過我哋部劇，有意見我都會虛心學習。」林正峰認同指：「我自己都係後生仔，明白大家嘅心態，有時見到一啲自己唔鍾意嘅嘢就會想去評論，當自己去拍劇就發現台前幕後都付出咗好多心機，所以畀評語嘅時候，不妨放低所有偏見，睇咗劇再評論。」

林正峰表示有留意友台劇集，亦喜歡良性競爭，自己與正在拍攝ViuTV電視劇《i.Swim》的Jeffrey（魏浚笙）及Phoebus（吳啟洋）更是份屬好友，他續言：「世界真係好細，私底下我都有探下班，大家都係去追夢，我哋互相勉勵都係一件開心事，我最想係一齊努力令本土嘅青春劇可以跳出香港，唔使分咁多，最緊要做到好嘅成品。」