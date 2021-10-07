回憶的香港｜梁祖堯降12個Key唱張敬軒金曲：簡直係自殺式跳崖！

由梁祖堯（阿祖）、湯駿業（阿Dee）、邵美君、彭秀慧（KP）主演的舞台劇《回憶的香港》 昨晚（6日）起假Star Hall舉行一連7場的演出，内容有笑有淚，喚起一代香港人的集體回憶。首度挑戰偌大的舞台，阿Dee直言原本也擔心未能將情感好好傳遞予觀眾，幸好大家都看得專心；阿祖表示：「有朋友話咁遠都傳遞到感動、包到個場！」大家亦享受現場演出的魔力，邵美君說：「咁多觀眾一齊喺同一個氣氛裏面，感覺好開心。」

舞台劇《回憶的香港》由梁祖堯、湯駿業、邵美君、彭秀慧主演。（陳順禎攝）

+ 1

四位在表演期間憶到動情處眼眶就變得濕潤，阿祖表示：「呢部劇聚集晒我哋對香港嘅睇法，我哋一齊去唔同區旅行，過程中認識咗唔同嘅人同事，例如大澳嘅橋段係真實嘅，大澳人對於自己嘅地方係幾咁熟悉同自豪；我哋探訪嘅時候係2018年，坦白講當時未對自己地方有咁強烈嘅感覺，到而家再講返一樣嘅台詞，感受已經好唔同，好多感觸、自己都好感動。」

不止唱歌，還有爬馬騮架。（陳順禎攝）

《回憶的香港》中有不少需要唱歌的情節，阿祖直言對擅長唱歌的邵美君及阿Dee更「着數」：「我唱張敬軒嘅《笑忘書》簡直係自殺式跳崖，低咗12個Key，其實我可以再低，但係其他人話人類已經睇唔到，但我今晚最Proud of自己係唱林子祥。」獲邵美君認同讚：「唱得幾好！」

梁祖堯笑指自己唱張敬軒的《笑忘書》有如自殺式跳崖。（陳順禎攝）

彭秀慧日前剛完成自己執導之第二部電影《阿媽有咗第二個》就立刻進組綵排，KP直言反差大：「有一刻覺得個世界好怪，電影世界完咗第二日就跳入排練室，好Intensive，人生嘅時空跳得太快，覺得自己需要一日Metime去適應時空。」KP坦承舞台是自己的根：「我對上一次on show係年半前，我會特別珍惜，因為唔知下次會係幾時，身邊啲朋友覺得我唔做，好似紀念我告別演出咁，其實我唔會離開舞台，只係睇吓幾時返嚟。」