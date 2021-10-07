炎明熹首參與港台節目獲數十歌迷冒雨守候：感受到佢哋對我嘅愛

炎明熹和胡鴻鈞出席《Bang Bang聲：樂天派對》錄影。

炎明熹（Gigi）今日（7/10）首度現身港台，為音樂節目《Bang Bang聲：樂天派對》錄影，除了出道作《真話的清高》外，也特別翻唱《守望麥田》、《沒有你還是愛你》、《親密愛人》和《心動》，回憶著過去參賽時的回憶。Gigi接受《香港01》訪問時透露，今日與平常一樣，都是在一時半離開學校，不過今日要馬不停蹄來到電台錄影，她也坦言辛苦：「辛苦還辛苦，但係都覺得開心，我成日都會話『有工作做是一件好事』，所以係開心嘅。」

早在Gigi到達前，數十位「Gi炎粉」已經冒雨守候在港台門口，Gigi坦言十分感動，也想起決賽當晚的情況：「決賽都係打風，佢哋又係喺出面等，嗰日有落雨，有啲人仲要冇帶遮，所以真係覺得好心痛，但係我都感受到佢哋對我嘅愛。」Gigi又指在拍劇途中曾親身感受歌迷在戶外面對烈日曝曬的情況，直言感覺非常辛苦，所以感謝他們無時無刻都到場支持。

Gigi感謝粉絲無時無刻都到場支持。

其實早在8月底的一個演唱會中，Gigi就曾與師兄胡鴻鈞（Hubert）合作，她憶起當晚在後台的一段小交流：「嗰陣我問Hubert老師，如果我唱咗呢粒音會唔會好奇怪，佢話有少少，之後我就即刻改返。（邊首歌？）《愛的呼喚》。」不過這次見面時間太短，Gigi也無緣向Hubert請教更多。