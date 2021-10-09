張國強爆《唐人街》再被勒令改字眼需補配音　播映無期淪為倉底貨

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚和伍允龍等主演的新劇《唐人街》自2019年5月拍竣以來超過兩年未有安排播出，無綫曾於去年9月初播放《唐人街》的宣傳片，唯突然被抽起，改播《C9特工》，令劇集淪為倉底貨。劇中演員張國強日前就透露再次為《唐人街》補配音，更稱：「看來離播出或許還有些距離…」

為《唐人街》補配音，KK表情痛苦！（微博照片）

對此，令不少網民大失所望，對於有人質疑是否因演員問題以致一直要重新修改，張國強就回覆指：「不是，有寫（些）字眼要修改。」問到何時會播出，他就稱：「終有一天。」《唐人街》可說是一波多折，當時TVB回應稱是配合劇集全球同步播映，因此在技術上需進行調整，只好先將《唐人街》劇押後播映，至於確切的播映日期，目前尚未決定。

陳展鵬同陳山聰在《唐人街》開拍前狂操肌。（資料圖片）

點撃下圖睇視后唐詩詠谷到盡都未有得播：

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事隔一年，不少觀眾期待《唐人街》能在今年的台慶月播出，再加上劇中主角陳展鵬日前出演的《逆天奇案》取得高收視，還因此被稱為「收視福將」，理應打鐵趁熱，然而事與願違。由於台慶劇向來被視為是視帝視后的前哨戰，《唐人街》再被延期。劇集講述60年代曼谷唐人街，當時華人被欺壓，眾人團結反抗嘅故事片中以團結，不惜要用武力解決問題。不少華人更是臥虎藏龍之輩，他們努力打拼只想安居樂業。

陳展鵬灰爆呀！（Facebook照片）