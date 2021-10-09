劉嘉玲深夜歎逾20萬紅酒曬自拍　熱愛品酒曾推出個人紅酒品牌

現年55歲的劉嘉玲曾多次獲得影后殊榮，雖然她近年減產，但就將嗜好發展成生意，包括開餐廳、酒吧，推出紅酒、時裝品牌等，生活愈來愈精彩。一向喜歡品酒的劉嘉玲日前Post出自己深夜歎紅酒的照片，相中的她面色紅潤，皮膚白滑零皺紋，但這瓶紅酒就引來不少網民關注，原來紅酒出自世界知名釀酒師Henri Jayer的酒莊，而劉嘉玲曬出的這瓶紅酒估計叫價逾20萬！



劉嘉玲日前Post出自己深夜歎紅酒的照片。（IG截圖）

Henri Jayer是世界上最有影響力的釀酒師之一，他釀出的酒備受追捧，而相中的紅酒在1978年出產，是勃艮第紅酒有史以來最好的年份之一。翻查網上資料所見，這瓶紅酒的三支裝曾在2012年以約67萬港元的拍賣價賣出，即是平均逾22萬一支，而現時網上標價亦要逾25萬。

估計叫價逾20萬！（IG截圖）

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劉嘉玲曾以酒比喻人生：「懂兩種語言就懂兩種文化，懂得喝酒就懂兩種人生」，她更從愛酒之人搖身一變成為紅酒品牌老闆，早幾年劉嘉玲曾以自己的英文名Carina Lau推出個人品牌紅酒，更創出兩天賣出一萬瓶、兩周賣出十萬支的佳績，但其後有傳因官非問題而下架。雖然曾遇上挫折，但仍無損她對紅酒的熱愛，更再接再厲創立自己的紅酒品牌「+0」，除了親自上場推銷之外，還會飛往歐洲酒莊試酒兼品酒，事事親力親為！

劉嘉玲創立自己的紅酒品牌「+0」。（IG@carinalau1208）

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