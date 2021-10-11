專訪│監製王心慰編審林麗媚 為TVB倫理劇重新定位

編審林麗媚、監製王心慰二人表示合作期間要磨合期，但二人明白這是令劇集質素提升的一個過程。

傳統TVB倫理劇套路相信觀眾耳熟能詳，不是家族情仇就是爭產，場面一定要大起大落，用盡所有戲劇元素，《我家無難事》這套親情味很濃的劇集郤反行其道，監製王心慰：呢套劇玩嘅係茶杯裏的風波，着重每個人物嘅生活細節，難度係唔可以太淡，但亦有事件發生。」

每一個家庭都有難事，合作一套劇，難事就更多，監製王心慰負責製作兼創作，編審林麗媚要同九個編劇度橋，創作人總會有自己的堅持，二人亦承認要有磨合期，林麗媚：「始終兩個個體，大家諗嘢、經歷唔同，要有磨合過程，(過程好激烈?)又唔算，但過程係好玩，同每一個監製合作都有呢個過程。」王心慰：「我都幾主觀，有時我講完佢哋(編審、編劇)要take，呢方面我係理解..應該話我哋創作完，交到俾導演去拍，演員去演，後期嘅同事，每一個崗位都會將創意加上落作品。」一套劇集是製作與創作人的心血，互有堅持與欣賞先得到最後成果。

馬德鐘擺脫以往男神形象，轉演喜感甚重的角色，反而有新鮮感。有人可能唔欣賞，但至少佢夠膽，走出舒適圈。

《我家無難事》本週進入結局篇，直到現在仍有觀眾對馬德鐘今次的演繹方式有不同意見，這點監製王心慰表示是意料之內，她說：「我同編審度佢呢個人物嗰陣，呢個人嘅特質就係自我感覺良好，我就要將佢呢點放到最大，觀眾開頭唔慣，明嘅，但你會發覺去多幾集，觀眾開始睇法轉變，接受到馬神嘅演繹。」而編審林麗媚就覺得馬德鐘有一種獨特喜感，她說：「我覺得佢本身係一個好有自信嘅男人，所以叫馬神，角色設計上俾一個幽默位，而唔係過分自信嗰隻，作為視帝佢一定做到。」

(左)編審林麗媚 、(右)監製王心慰二人合作炮製了《我家無難事》

《我家無難事》是一套溫情喜劇，但創作、製作過程不等於輕鬆，要馬神不再演男神，鮑起靜不再演苦情媽媽，無論你喜歡與否，至少不是食老本，新嘗試總會有得有失，編審林麗媚亦覺得創作劇集難度愈來愈高，她說：「題材愈來愈小，因為好多嘢多做過，最大難度係搵新角度、新題材，而家面對嘅唔止香港，而係全世界嘅競爭，點樣搵新嘅題材，而觀眾鍾意睇，呢個就係最難。」監製王心慰亦表示說服上面不容易，她說：「哈哈，難㗎，睇下老闆信唔信我哋架咋。」

阮浩棕、黃俊豪、胡㻗三位在《我家無難事》出現的新人，原來都是監製王心慰精心挑選，每個都有原因。

賣橋給老闆這一關過了，就到製作、創作這一關，其實最難就是找共通點，有些監製愛號令天下，獨行獨斷，王心慰反而會主動向編審、編劇問一下意見，就連新人角色亦會問一問，她說：「有啲角色我會問下佢哋(編劇組)，『大家點睇佢做呢個角色?』，跟住成枱人不記名去投票，大家講下，當然我會講點解要cast佢，亦會講你哋唔一定say yes，如果麻麻佢哋通常都好婉轉咁講，我都係想攞下意見啫。」編審林麗媚就覺得劇本經過每一部門，其實都係令作品加一次分，她說：「點樣又磨合變到合作得更好呢，正如佢講每一個部門都負責一啲嘢，劇本經過導演、演員、後期，每次都加一次分，如果我哋劇本係70分，到最尾就可以去到90分甚至更高。」