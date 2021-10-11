膠戰｜首邀嘉賓作客AK慘變人肉三文治　Edan為贏臨急剝衫騷肌

ViuTV綜藝節目《膠戰S2》於昨晚（10/10）播出首集，來到第二季製作Budget皆大幅度升級，除了有「6膠」成員呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅(Hillary）、黃正宜（阿正）和徐浩昌（肥腸），更首次邀請嘉賓作客，今次就邀請到MIRROR及ERROR成員AK、Tiger、193及肥仔大玩遊戲，不少網民大讚有Running Man feel！

首集來到銅鑼灣大型商場進行拍攝，相信是電視史上首個綜藝節目於香港一級大型商場內進行拍攝。「6膠」成員需要扮成怪盜偷走現場準備好的金磚，而AK、Tiger、193及肥仔就扮成保安，進行遊戲對決。在玩遊戲期間，眾人商場內疾走，加上遊戲緊張刺激，娛樂性爆燈。在第一個遊戲中，兩隊人在搶金磚的期間，AK被Jeffrey和Edan抱起，慘變人肉三文治瘋狂大叫。而保安隊輸了後，肥仔被迫要在最後的追逐遊戲中掛著廁所板，場面非常搞笑。

點擊下圖逐格看AK慘變人肉三文治：

+ 10

第二個遊戲兩隊需要各派兩位隊員乘坐來往2樓至9樓的子彈升降機，在乘搭升降機期間，隊友在不同樓層以大電視形式比劃之動作，猜出謎題。不過在鬥快答問題前，需要跑過超長的石春路，岑珈其跑到腳板底瘀了，而AK更連續幾次在石春路上高速行走慘叫。不過最值得留意的是，Edan為了讓隊友猜中所做的動作，不惜剝衫騷肌，讓全場尖叫！