蔡嘉欣開金口唱歌賀吳若希結婚四週年　魔音技驚四座嚇窒網友

藝人陳詩欣好事近，她將於10月30日下嫁富二代鍾培生的老友Joshua（陳爾正），早前舉辦婚前派對令一眾姊妹團曝光，包括有余香凝、陳約臨、蔡嘉欣、鍾晴、方詩揚以及鄧穎堯。

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在昨天（11日）吳若希（Jinny）與老公Alex是二人結婚四週年，Alex在IG發布一段影片，而影片是與Jinny一起的合照，不過背景音樂卻是蔡嘉欣唱歌，在唱的是《老鼠愛大米》，看似很甜蜜，其實是Alex在投訴蔡嘉欣經常阻礙兩夫妻的二人世界。而蔡嘉欣唱的《老鼠愛大米》的歌藝可以說麻麻，絕對不能說是動聽，有網友建議和Jinny這麼好朋友，應該找她教唱歌。

蔡嘉欣也有在自己的IG Story解釋為何會選擇唱這首歌曲，她寫道：「因為遲啲要喺陳詩欣婚禮獻唱，我揀咗一個鐘頭歌，終於決定要唱老鼠愛大米，我係個whatsapp練習俾@eunicechanszeyan（陳詩欣）聽，佢轉個頭將我美妙嘅歌聲轉發給@jinnyng（吳若希）@allexxhoo（Alex）以慶祝佢哋周（週）年紀念日 之後d（啲）痴線嘅人攞我美妙歌聲來做背景音樂 笑死我」。

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同場加映吳若希老公趁結婚週年投訴蔡嘉欣阻二人世界：畀一日我地何家唞下

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《姊妹淘》主持不和實錄 蔡嘉欣明串吳若希：你以為自己係一姐？