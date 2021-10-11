江若琳案懶人包｜擾攘7年被指反骨、大使　無酬唱主題曲因欠名氣

江若琳每日出庭時，都獲老公蕭唯展陪伴在則。（資料圖片）

江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇，因合約糾紛而鬧上法庭，事件擾攘近7年，案件自本月4日金鐘高等法院開審，寰宇老闆林小明在庭上除指「貪錢」和「反骨」外，又曾斥她鍾意發明星夢。江若琳曾在首日開庭前，在IG貼黑白自拍照，留言鼓勵自己，又直言17年的心路歷程實在不知從何說起，一切大概只有自己能懂，把話留給自己就夠了，最後只想說無論最後結果怎樣，她很為自己而驕傲，也許不能戰勝困難，但戰勝了自己。

寰宇老闆林小明。（資料圖片）

聆訊第3日(6日)，林小明在作供時以「10年勞心勞力」形容對江的付出，並直言：「佢鍾意發明星夢、歌星夢。」又稱江花費8萬元買一條裙只為登台一次，亦指她的用餐費、交通費、置裝費均由公司墊支。

江若琳在2010年舉行的演唱會，由於票房不理想，令公司蝕錢收場。(視覺中國)

聆訊第4日（7日) ，林小明於庭上重提江當年被誤傳介入林與前妻的婚姻，江的代表律師指江當年好慘，猶如「過街老鼠」，林則表示：「我都好慘。」

江的代表律師指江在2011年曾打算到到石澳自殺，並致電林控訴待遇不公，形容自己是「演藝界的奴隸」，質疑為何仍沒有收入，又投訴被迫拍豐胸廣告，更指責林未有處理好她被誤傳為第三者的謠言，令她失去演出機會，又稱如果她離世，「你（林小明）一蚊都收唔到。」但林表示江未曾對他說過這番話。

江若琳曾在2014年出席某商演活動，其間不慎走光，她表示為此事感到不快。(視覺中國)

聆訊第5日(8日)，林小明針對江若琳在公司十年間沒有浄收入一事，並透露對方在公司頭10年其實可分帳約700萬港元，只不過她墊支太多所以沒有錢剩下，除表示：「支出大，咪負數囉！」又強調「我哋公司用十年時間，人力物力捧佢，我緊係覺得佢反骨啦！」

江若琳的代表律師在庭上詢問林小明，指江若琳曾因在活動上走光而感到不快及委屈，林小明則表示「我唔知道佢痛苦，佢冇同我講，我緊係唔知啦！」強調這些事情有經理人跟進。

聆訊第4日，當律師在庭上重提與林小明婚外情緋聞，江若琳拭淚奪門離庭。(視覺中國)

聆訊第6日(11日)，證人楊健彪(譯音)供稱江於2006年替電影《多啦A夢 大雄的貓狗時空傳》唱片尾曲，但未有收入，原因是她當時欠名氣。

林的代表律師問林小明，2010年為江舉辦演唱會時雙方酬勞分成有否達到共識，林小明稱「唔記得」，並指「呢個演唱會係輸梗。」