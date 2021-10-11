膠戰2｜大型商場內瘋狂追逐戰　監製：連收音師都拎機拍埋

《膠戰2》首集，6膠被蒙著眼帶到時代廣場進行拍攝。(影片截圖）

６膠都好驚喜好意外。(影片截圖）

ViuTV遊戲節目《膠戰》今年初播出最後一集時，已預告將會有第二季，令不少fans十分期待。《膠戰2》昨晚首播，驚喜嘅除咗有Edan無預告下除衫、MIRROR成員AK(江熚生)、Tiger(邱傲然)、ERROR 193(郭嘉駿)、肥仔(梁業)做嘉賓之外，最驚喜嘅應該係過往多在Party Room、辦公室內拍攝《膠戰》，首集竟然可以喺銅鑼時代廣場內進行追逐戰，開創了香港綜藝節目的先河。

第一季多數在party room或廠景拍攝。

過往香港不少劇集都會在商場內取景拍攝，但綜藝節目就少之又少，就算有都多數係在搭建嘅舞台上唱歌、玩遊戲。要講到封場拍攝，應該要數到韓國綜藝節目《Running Man》2011年空降旺角朗豪坊，當時吸引了逾5000名粉絲聚集，驚動警察之餘，更搞到節目要移師旁邊的酒店進行拍攝。

今季仲會上埋郵輪拍攝。（ig圖片）

《膠戰2》的幾位主持呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅(Hillary）、黃正宜（阿正)、徐浩昌（肥腸）早前在記者會上曾指今季製作費10級跳，所以能夠喺商場、郵輪上拍攝。不過節目監製李宏達接受《香港01》訪問時就否認有咁嘅事，仲話：「嚴格嚟講今次budget係無加到，主要係第一輯做到有成績，會有機構想同我哋合作，時代廣場就係其中一個，佢哋無收取任何費用，仲好配合拍攝，好似opening見到大電視出節目名，就係佢哋特別安排。」監製李宏達透露當日由晚上11點開始拍攝，一直到早上八時結束。

監製透露只要無牽涉太大嘅安全問題，基本上商場都好配合拍攝。(影片截圖）

節目中，「6膠」與4位嘉賓在場內瘋狂追逐，監製李宏達表示拍攝時安排攝影一對一，雖然有跟甩情況出現。「跟住個收音師即刻拎部機追去跟返，同埋有好多定點位set咗go pro，所以都無咩位甩。」他又指當日拍攝令「6膠」消耗極多體力，Edan除跑到t-shirt全濕之外，去到尾聲更差啲頂唔順暈低。

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