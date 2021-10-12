圓規風球｜Terry李偉健搵師傅搽防水膠　何依婷買定幾日零食

強烈熱帶風暴「圓規」逐步移近本港，天文台宣布將於今午（12日）四時至六時考慮改發八號風球，本港風力會進一步增強，部份地區更可能達烈風程度。早前颱風「獅子山」襲港時，在無綫（TVB）處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演Terry的李偉健家中就出現滲水慘況，床單、電器無一倖免被水浸濕。今次再打八號風球，立即看看Terry與其他藝人包括林盛斌（Bob）、何依婷（Regina）等等做了什麼防風措施。



早前颱風「獅子山」襲港時，在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演Terry的李偉健家中就出現滲水慘況。（IG/ @liwaikinterryli）

經歷了「獅子山」，Terry接受《香港01》訪問時表示昨天已立即找裝修師傅上門搽防水膠：「噚日裝修師傅上來搽防水膠頂住，希望呢幾日頂得住先，現在返工前用十幾件衫鋪喺床邊同廚房，希望呢幾日頂住先，不過裝修師傅話呢個係治標唔治本嘅做法，最主要等物業管理處維修外牆。其實呢幾個月一路都有同物業管理處溝通緊，佢哋早幾星期都上去睇過，不過好似一直都冇施工解決問題。」問到有沒有儲備足夠糧食，Terry說：「我平時都有去超級市場買嘢食習慣，所以食物方便儲備充足打風都唔使太怕。」

點撃睇Terry外牆滲水情況以及其他藝人的防風措施：

+ 6

同場加映

獅子山風球｜李偉健家中滲水朱千雪睇舊相 15位藝人颱風日有咩做