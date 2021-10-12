把關者們 | 監製關樹明否認劇本有掣肘　爆結局會仲多動人感情戲

無綫（TVB）電視劇《把關者們》自播出後，不少觀眾反應麻麻。內地網站豆瓣留言比起上一時段的《智能愛人》大幅下降。有不少內地網民留言投訴劇情太平淡、對白太老土，有失TVB職能劇的水準。況且太多教育情節，十足《警訊》，感情戲仲突出過主線劇情，冠以《海關愛情故事》之名或更貼切。



《刑偵日記》同《把關者們》風格爭好遠，同時身為兩劇監製的關樹明解釋劇集種類不同，故難以作比較。（劇照）

上一套《刑偵日記》風格大膽、燒腦又扭橋，富有新意，相較之下，《把關者們》作風保守，甚至被批陳腔濫調。同時身為兩劇監製的關樹明接受《香港01》訪問，他解釋兩劇風格相差甚遠的原因是基於種類不同：「《刑偵日記》比較特別，各家庭人物比較個體化，獨特。他們之間比較難共融，但又血濃於水，活在自身困局中。《把關者們》是寫實生活，都市情感會多一些，各人熱心於大衆。但個別感情處理上又會出現任性，是生活取向，自我把握。」

關樹明指設計上是刻意令海關保持專業工作形象。（劇集截圖）

有人質疑《把關者們》是否因與海關合作，導致設計劇本時有掣肘，關樹明否認有框架，他坦言是刻意令黃智雯、袁偉豪等人海關形象保持專業，而感情、家庭戲方面則有花費心血鋪排設計，觀眾宜細味。至於感情戲會否仲搶戲過主線劇集，關樹明強調兩者是平衡的，他說：「當然，在感情戲去到結局階段會比較濃，容易觸動人，相信分別在這方面。」

關樹明又爆結局會更多感情戲。（資料圖片）

同場加映

謝嘉怡全素顏拍片重溫《愛回家》 自爆用咗兩星期練習篤魂精

點擊睇Lisa睇自己演出時的反應：

+ 6

點擊睇Lisa的睡衣look、着旗袍現小肚腩，以及其他靚相：