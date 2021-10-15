《我是現場》|與張天賦開騷驚出事?　洪嘉豪：連自己歌都冇唱啱過

《我是現場》將於本月22及23日迎來第三回，兩位主角-- 洪嘉豪與MC張天賦表面上只是同一唱片公司的關係，但實則二人曾一起經歷捱窮、捱通宵但快樂的酒吧騷日子。MC說：「其實大家冇變過，我喺佢心目中依然係死𡃁仔，佢喺我心目中依然係好摟打，大家根本係同類。」死𡃁仔與摟打首次進佔麥花臣，兩場門栗火速售罄，開心之餘，一個擔心應付不了四面台、一個自認記歌詞係弱項……



洪嘉豪曾找MC Crossover其《自問自答》，唯二人至今仍未有真正合唱歌。「本身係會有一首，但某啲原因冇咗，但都希望來年有機會一齊玩。」

MC張天賦簽約華納不到一年時間，就有機會開騷，開心的同時也曾擔心唔夠自己歌，畢竟他目前只有《Good Time》、《反對無效》以及《Loser》3首單曲。「我又冇話好介意一定要唱自己歌，任何音樂只要我或聽眾享受就可以，同埋呢次機會真係好難得。」至於洪嘉豪，因為怕悶、怕有壓力，所以能與MC合作，對他來說百利而無一害，更何況二位早在7年前已經認識，洪嘉豪說當年酒吧騷需要一位琴手以及一位會唱英文歌的人，二人因而認識。「做完個騷無幾耐我就出道，大家少咗聯絡，直到佢玩比賽，然後又同一公司，就好似變返7年前咁。」

出道3年獲開騷的機會，洪嘉豪說：「自己一個人開的話壓力更大、啲飛更難孭， 唔好話佢啦，有人同我合作已經好開心 。」

外表成熟 其實低智

MC說他與洪嘉豪看似成熟，但只面一見面智商會瞬間降低。「佢喺我心目中依然係好摟打，記得第一次見佢時口花花又囂張，佢就應該覺得我係死𡃁仔。你問我哋身邊嘅人就知，佢哋應該都好攰同辛苦。」摟打的表現大概就是MC拍照時，有人一直在旁「哇！真係以為自己好靚仔」吧？洪嘉豪說：「我係好怕悶，所以會挑釁佢，每次一到底線我就會停，我真係咩都焫得著，唔係話佢小氣，而係我有呢個特質，係抵打。」熟知兩位的fans應該都知道MC的「助跑飛身跳起兜鎚鍋落去」是為洪嘉豪而設。「試過有次我喺公司玩電話時，佢一嘢打落我pat pat，唔通我又嬲咩？真係自己衰嘛。」

在樂壇頒獎禮前夕舉行賣飛音樂會，這種造勢確實不錯，MC雖說希望奪新人獎，但亦謙表示對手太強，所以平常心面對。

各有各擔心 到時一齊做風扇

由於兩位都十分忙，加上見面時智商急降，所以至今未有真正地合作過，《我是現場》促成了這次的合作。問到首次舉行大形音樂會就選擇了四面台，難道不擔心到時會狀況百出嗎？MC說：「到時我可能好似把風扇咁，因為要滿足四面嘅觀眾，又要拿掐節奏感，同埋第一次做大騷我冇經驗，最緊要係佢都冇，有就話可以偷師，不過兄弟喺呢啲患難時刻係會可以迫出更好默契。」

洪嘉豪笑言連唱三面台都試過背著觀眾，之後又自爆記歌詞是其弱項，是在暗示些什麼嗎？「我本身連自己歌好似冇唱啱過，今次仲要唱好多人哋嘅歌，我幾度提過係未可以有歌詞機但都被拒絕，同埋我哋好多合唱歌，會諗點樣唱得好，可能有啲和音我又會擔心，因為我要記到歌詞先和到個音，我唔記得歌詞又點和呢？甚至連嗰段係我唱都可能唔記得，所以唯有死背，練到佢變成muscle memory……」難怪今次音樂會沒有任何跳舞環節。

如何出場亦是兩位目前擔心項目之一:「要經過觀眾先去到舞台，要練下到時懶有型定say住hello咁……」

訪問尾聲，提到同公司的陳蕾也將在麥花臣開騷，並將以「紅館式」製作，問洪嘉豪與MC又會如何形容《我是現場》音樂會003，有人秒答：「咁佢三面台咋嘛！講完架啦，咁叻你開四面台。我同佢好熟，所以唔怕。」有人小心翼翼地補充說：「作為剛出道嘅歌手，我能夠順利、安全地完成每一首歌演出就已經好好。」

髮型： Hayssses Ip @HAiR（洪嘉豪）、Franco Chung @Leonardo 3 HairCorner （張天賦）

化妝： Circle Chong （洪嘉豪、張天賦）

場地提供： Vie-won-won

服裝： Under Garden ／Musium DIV.／R.R.G.S／ITeSHOP （洪嘉豪）

攝影：葉志明