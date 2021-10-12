朱千雪有留意MIRROR 唔敢答邊個最靚仔：唔可以畀我老公聽到

朱千雪今日（12日）造型好靚。（梁碧玲攝）

藝人朱千雪近年轉型做律師，連公開活動都甚少出席，不過今天（12日）她打扮得非常時尚出席時裝品牌活動，千雪笑言有接近兩年沒有出席這類型活動，難得有得賺外快千雪心情相當好：「我除非拍攝，依家好少全身扮得好靚，同埋依家日日工作都比較斯文，所以今日見到大家好開心。」

朱千雪幾時會拍返劇呢？（梁碧玲攝）

律師工作時間方面，千雪經常性有跟經理人溝通，因此娛樂圈的工作可以繼續發展，她說：「我自己都盡量希望做多啲唔同工作，譬如有嘢拍，我經理人會安排。我諗劇就需要多啲時間，未必應付到，如果要拍都要同公司傾。」

朱千雪透露與老公二人世界是很簡單，就是在家中煮飯已很幸福。（梁碧玲攝）

千雪早前與岑杏賢一起慶祝生日，這是岑杏賢剛好坐完月就一起聚會，千雪坦言岑杏賢生完後也未見過她的兒子，但羨慕她現時有這麼幸福的生活。提到與老公結婚已有一段日子，何時會有造人計劃，她說：「我自己順其自然，我哋都幾享受二人世界，當然有都唔抗拒，但係睇下嚟緊時間安排。」

人氣男子組合Mirror人氣勁高，連千雪亦有留意，千雪爆常常會聽他們的歌：「我好多同事同朋友都留意佢哋，我自己未有時間睇佢哋劇，但佢哋形象好正面，將來有機會同佢哋合作我都唔介意。（有聽佢哋歌？）歌係有，我揸車聽收音機會聽到佢哋嘅歌，都係聽佢哋組合歌，但就未分得清邊個唱邊句。（覺得佢哋好靚仔？）唔可以畀我老公聽到，所以我唔答呢個問題。）