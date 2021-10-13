小栗旬登陸myTV SUPER做救世主　秋季日劇勁高質唔只《日本沉沒》

OTT平台競爭白熱化，最近myTV SUPER 就公布囊括秋季四大日劇──《日本沉沒 -希望的人-》、《女醫神Doctor X 7》、《最愛》和《只是在婚證書上蓋個印》。仲有電視動畫版《鬼滅之刃 無限列車篇》、《半妖的夜叉姬》第二季、《BUILD-DIVIDE -#000000- CODE BLACK》和《前輩有夠煩》。



《日本沉沒 -希望的人-》卡士堪稱黃金陣容，劇集由一線男星小栗旬主演，渡邊杏、松山研一、香川照之、瑛士、仲村亨和中村杏等好戲之人亦有份演出。故事講述首相東山（仲村亨飾）發起的「日本未來推進會議」，集結各部門精英，當中包含環境省的天海啟示（小栗旬飾）和經產省的常盤紘一（松山研一飾），而會議亦拍板執行將污染物液化儲存在海底的「COMS」系統，可是學界代表田所雄介（香川照之飾）卻指「COMS」有機會影響關東海床引發日本沉沒。雖然原著是漫畫的《日本沉沒》已經多次翻拍成劇集、電影和動畫，但全新版本仍然令人耳目一新，首集更有大地震、海島沉沒的震撼畫面，到底天海啟示能否令政府官僚醒覺，令日本避免滅頂之災？真係要睇過先知！

小栗旬、渡邊杏、松山研一等主演的《日本沉波 -希望的人-》逢星期二於「myTV SUPER TVB外購日劇點播區」上架。（TBS）

除了《日本沉沒 -希望的人》外，《女醫神Doctor X 7》亦是本季的重點劇集。《女醫神Doctor X》來到第七季，照樣有米倉涼子以永遠不會失敗的大門未知子華麗亮相，而飾演麻醉科醫生的內田有紀、名醫介紹所所長岸部一德及東帝大學醫院院長西田敏行等原班人馬，亦會再度登場。與過往六季不同，今季加插了超級傳染病肆虐全球的故事背景，日本醫療體系更因此而拖垮！為應付疫症，東帝大學醫院決定將資源投放於感染治療和內科，暫緩不必要的外科手術，搞到手術頂級高手大門未知子英雄無用武之地！

《女醫神Doctor X 7》繼續有米倉涼子曬長腿，劇集於10月16日起逢星期六上架。（tv asahi）

當然，愛情懸疑劇《最愛》也值得一睇。劇集由人氣女星吉高由里子領銜主演，搭檔松下洸平和井浦新兩大男星，故事講述年輕女企業家真田梨央（吉高由里子飾）捲入一宗兇殺案，追查她的刑警正是當年的初戀（松下洸平飾），而井浦新則飾演默默守護她的律師，形成一段充滿詭秘色彩的三角關係，而謎團背後的真相，更跟15年前一個失蹤事件有關！除了情節夠晒吊癮，劇集更請來宇多田光獻唱主題曲，令觀眾大飽眼福之餘，亦可以聽出耳油。

吉高由里子主演的《最愛》於10月17日起逢星期日上架。（TBS）

至於《只是在結婚申請書上蓋個印》則由生田斗真妻子清野菜名和鹽系美男坂口健太郎主演，故事改編自同名漫畫，講述享受工作和單身生活的大加戸明葉（清野菜名飾），突然被一名剛認識不到30分鐘的型男上班族百瀬柊（坂口健太郎飾）求婚，因為雙方都有不得已的苦衷，希望獲得「已婚者」的頭銜，所以決定閃婚。兩位主角個性截然不同，起初衝突不斷，但後來因為種種事件，慢慢互相吸引，令觀眾反思「先婚後愛」是否可行。

《只是在結婚證書上蓋個印》於10月21日起逢星期四上架。（TBS）

另外，myTV SUPER亦引入了不少人氣動畫，包括電視動畫版《鬼滅之刃 無限列車篇》、《半妖的夜叉姬》第二季、《BUILD-DIVIDE -#000000- CODE BLACK》和《前輩有夠煩》，當中最受矚目絕對是電視動畫版《鬼滅之刃 無限列車篇》，除了動漫迷一早知道的熱血劇情，今次電視版更增添了電影版從未出現過情節，首集便有「炎柱」煉獄杏壽郎登上無限列車前執行任務的過程！電視版除了追加70個全新畫面，更有全新配樂和LiSA演唱的新主題曲和片尾曲，誓要一班「鬼滅迷」感動多次。

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