同煲同BLOW︱艾粒勁吸「腐能量」即興聲演BL劇　麻利嘆徹底崩壞

商台DJ麻利主持的「黃Viu煲劇平台」清談節目《同煲同BLOW》，第二集請來艾粒成員少爺占（甄子康）及當奴（唐劍康）擔任嘉賓，三人齊齊大談BL（Boy’s Love）作品，艾粒更聲演激情的男男情侶，散發濃濃「腐」味！

最新一集《同煲同BLOW》繼續有麻利做主持，而嘉賓便是艾粒的少爺占和當奴！

提到少爺占曾在廣播劇中飾演同性戀角色「朱艷強」而大受歡迎，之後不時以「朱艷強」名義開騷，他直認會睇BL劇搵靈感：「我自己會推介最近嘅泰劇《Bite Me The Series》，因為兩位男主角顏值都好高。」而當奴則坦言起初對BL有點抗拒：「但連日本都開始拍呢類題材，我就開始睇吓《大叔的愛》。我好鍾意入面嘅『阿牧』林遣都，覺得佢演到好內斂嘅感覺。」

少爺占以跌膊恤衫亮相，甚有「朱艷強」味。

問艾粒吸收夠「腐能量」後，會否親自合演BL劇？兩人直指最擔心顏值不夠，少爺占笑說：「拍BL劇要狀態好好，少少水腫都唔得㗎，因為個個都靚仔嚟，我見啲男主角髮型好硬，點吹都唔會亂，所以如果對自己個樣唔夠信心都拍唔到BL。」至於當奴比較鍾情古代 BL 劇，本身是《哲仁王后》粉絲的他表示：「《哲》係講一個現代直男穿越咗去古代王后嘅身體入面，我好鍾意呢類題材，始終喺古代BL唔係咁容易接受，好多故事都發生喺錯摸嘅世界，禁忌得嚟又帶啲含蓄。」

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麻利又即場考驗艾粒的配音功力，要求他們重新為兩部BL劇《To My Star》及《Close Friend》配音，當看到兩位男主角「滾床單」的片段，少爺占與當奴發揮搞笑本色聲演激情男男，配以無厘頭對白及尖叫聲，令麻利大嘆劇中的浪漫氛圍被徹底崩壞，相當搞笑！