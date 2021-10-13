ANSONBEAN成新一代廣告商寵兒　百厭仔上身跳爛彈床勁內疚

陳毅燊（ANSONBEAN）小時候已是學校的風頭躉，出名喜歡四出搗蛋，活潑的個性經常被指「過度活躍」，不過這個性卻偏偏惹人喜愛，難怪出道短短日子已工作不斷，而他最近更獲邀接拍了環保鞋履宣傳照！

ANSONBEAN最近真係好多廣告接，今次係回收物料整出來的鞋。

ANSONBEAN日前在影樓拍攝宣傳照，為了做出跳躍的效果，品牌安排了一張小彈床給ANSONBEAN，他看見即大感興奮，未埋位前先練習兼喪跳，但突然「啪」的一聲，原來彈床被他跳爛了！ANSONBEAN一臉內疚說：「今次為一個鞋嘅品牌拍攝，係要跳彈床嘅，跳起嘅時候可以擺出唔同嘅甫士，都好好玩。不過因為拍攝當日係有啲攰，一心諗住早啲到做下Warm up等自己醒啲，嚟到見到有彈床，就諗住跳下先，可以令自己消水腫同埋促進血液循環，但跳得太大力，未開始拍攝就整爛咗張彈床，因為之後仲有其他人要影，自己都覺得好唔好意思。」幸好工作人員立刻將小彈床修好，拍攝未受影響。

點擊下圖睇睇ANSONBEAN有幾活潑：

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未知ANSONBEAN是否知道自己活躍性格經常「闖禍」，所以也期望日後多接觸靜態的工作，他笑說：「都係做靜態嘅工作好啲，因為我一郁、郁得多就返唔到轉頭，個人會太High，就會神不守舍，哈哈。」

ANSONBEAN正準備新歌，而平日的工作接踵而來，故經常睡眠不足，但ANSONBEAN每逢在拍攝前也會做足準備，這天，他未埋位前便先到牆邊倒立，他解釋說：「其實係Alina（李炘頤）教嘅，佢話倒立一分鐘，就可以代替三個鐘嘅睡眠，不過我頭先有啲腦充血，所以倒咗30秒，都可以補到一個半鐘睡眠。」